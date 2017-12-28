自由廣場》（金恒煒專欄）司法奈何得了馬英九？

「三中案」的錄音光碟一旦曝光，馬英九形同坐在馬鬃拴住的達摩克里斯懸劍之下。為了搶救絕命危機，馬英九到北檢檢舉承辦三中案的北檢檢察官邢泰釗等洩密外，也前往高檢署，聲請將「三中案」、「洩密案」移轉管轄；創下卸任元首向檢方控告檢方洩密的例子。

首先要問，光碟中洩漏馬英九「一刀斃命」的「回饋」說，是真的還是假的？光碟一面世，馬英九辦公室發言人徐巧芯立刻回應表示「絕非事實」，接下去就露出狐狸尾巴了，她又指控北檢洩密。這套說法，是既定對策，馬英九後來也宣稱那些報導不真實，都是假的云云。問題是，既非事實，北檢有何密可洩？接下來馬英九正式行動，控告北檢洩密。所以，光碟所洩之密是真的！這才是「三中案」的核心。

有趣的問題是，為什麼馬英九要求「換」檢察官？只要回顧黨國過去斑斑惡跡，就知道這是黨國用司法操控政治的不二法門。老蔣時期，為了扼殺反對黨成立，炮製「雷案」，透過《黃杰警總日記選讀》，證實蔣介石站在司法第一線，抓誰不抓誰，甚至在起訴書初稿加減罪名，盯住軍法長，一步不放，甚至審判前要接見承審法官，以示恩寵。小蔣在「美麗島事件」中也同樣把司法當傀儡。「美麗島案」宣判前，《中國時報》董事長，也是黨國中常委余紀忠，特別飛到舊金山，晤見灣區的教授作家們，告知某當判幾年，某也判幾年，判決結果，果然絲毫不誤。再看扁案，為了入扁於罪，馬英九可以換法官；高院宣判「發回更審」，為了不讓扁出獄，馬英九召見司法院院長以下，最高法院於是承旨，自為判決。現在政黨輪替了，馬英九支配司法不再如臂使指了，但「換」法官的伎倆，依然內化為馬英九唯一續命本領。

當然，現在看起來，不只北檢公開駁斥、警告馬英九，勿用「民粹手段妨礙司法」，而且以光碟做為證物的偵查手段，一波比一波緊。就錄音光碟，再次約談蔡正元等三人外，更抄查黨中央。固然，北檢的大動作，紓解了外界對最高法院檢察總長顏大和可能放水救馬的擔心。但是，北檢起訴了，法官們能公正審判嗎？

不只前有蔡守訓這種用「公使錢」能推磨的法官，而且後有用憲法「院際調查權」替馬解厄的法官唐玥。即使起訴、即使光碟等罪證確鑿，承審法官會使出什麼奧步？誰知道。

台灣人民為何殷殷寄望司改？就是要解決司法政治化的黨國。為什麼主張陪審團制？就是不讓蔡守訓、唐玥這種顏色法官、黨國法官繼續為惡。

馬英九惡搞司法，一再使出「三十六計，『換』為上計」的手法，徒見司法結構問題的積重難返。空言司改，卻坐視蔡守訓、唐玥們繼續荼毒司法，參審制下的參審員，反而成為他們的門神，替他們背書、當替罪羔羊。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）