自由廣場》中小企業 有話要說

◎ 黃學信

賴清德院長日前呼籲上市櫃公司起薪三萬元，蔡英文總統也說三萬元是她的「夢想數字」，人力仲介業者官文傑投書指出：只要本外勞薪資脫鉤，將外勞薪資凍結在現有水準（一○七年起二二○○○元），再作好配套措施，將台灣人最低工資提升到三萬元並非難事。前台北商業大學校長賴振昌博士也為文呼應蔡總統夢想數字。我任職中小企業近卅年，期期以為不可以法令硬性拉抬基本工資，而是要回歸到自由市場法則方為正途。

現況（製造業大量西進與台灣投資環境惡化）的無奈形成惡性循環，「事實上企業只要做好相關配套，便能強化品質，降低成本，進而獲利」這句話是空話，品質和成本是相對的，要有一個同時滿足相對條件的配套，幾乎不可能存在，台灣民間到政府，普遍地存在這種矛盾的思維；官文傑和賴振昌等都認為只要做好相關配套，最低工資三萬不是夢，是一種要馬兒好，但養馬的人（企業）沒有草（利潤）的矛盾。

最低基本工資三萬元是個目標，本來就應該如小英總統說的「慢慢拉高最低工資」。當務之急還是要想辦法讓台灣的企業提升競爭力，接下來再來考慮如何促使企業將獲利回饋到有能力、肯打拚的員工身上。

台灣投資環境惡化、近年外資來台投資大幅減少，五缺 （缺電、缺水、缺土地、缺勞工、缺人才） 是重要的因素。五缺的前三項責任在政府，賴院長在解決缺土地這一塊上雖有著墨，但緩不濟急。工業用地每坪動輒二、三十萬以上，阻卻了投資意願，也減少更新設備支出，和減少研發經費與降低企業提高員工薪資的能力與意願。

自從一例一休實施以來，已帶動民間物價上漲，產業供應鏈成本增加已成事實，加上對美元匯率的兌換損失，中小企業已不堪負荷。又我國出口品大多為中國或東南亞國家容易取代的品項，最低工資如果調為三萬，中小企業承受不起只好收攤，受傷的還是底層的弱勢勞工。中小企業雖然獲利不高，但養活了超過八百萬勞工，政府不可不重視。唯有鬆綁法令、快速解決五缺，方能增加投資意願，讓企業在搶人的風潮下拉高薪資。

（作者為精密工業股份有限公司總經理）