自由廣場》一樣3萬，朱立倫…

◎ 黃麒儒

二○一六年大選，蔡總統稱當時國民黨朱立倫的三萬政見行不通，如今小英總統說基本薪資夢想數字是三萬，引起討論，甚至被批評昨非今是，對非經濟背景的評論人，當然見獵心喜，因為，只是單純的兩個人兩句話前後對比，很簡單可以作為相罵本模糊焦點。

根據他報引述蔡總統的原話「靠加薪就可以讓我們的整個景氣回來、我們經濟就可以往前走，如果你（朱立倫）這套行得通的話，諾貝爾獎一定會落在你身上！」看得出來前提條件都有，小英總統當時嘲諷的並非加到三萬這件事，嘲諷的是國民黨執政，因為當時馬前總統的「六三三」確定跳票，油電雙漲，經濟不振。所以重點是「如何在經濟好的情況下」來提高人民福利，而非倒因為果想以提高薪資來刺激經濟。

現在，小英總統執政十九個月，經濟成績如何？到本月為止，我國外銷訂單已連續十六個月正成長，也就是說明年經濟還有機會擴張，中研院預估今年的經濟成長率二．六四％，已連二年回升，其他數據面還很多，就不贅述。

而這期間，政策面，在國民黨杯葛預算的情況下，基本薪資已調整二次，過幾天元旦馬上就生效的二萬二千元，則是一個里程碑，代表蔡政府上台一年半就調高基本薪資近十％，而這期間失業率不只未升高，常態性薪資統計更是增加，沒有因為提高基本薪資而讓勞動力閒置的情況發生，這代表台灣經濟體質實際改善。

而這些，都還沒有考慮好不容易通過杯葛預算與法規鬆綁的各項五加二產業方案、第一期前瞻計畫等。如果加上這些已經蓄勢待發的財政政策，並且明年若能選出像日本央行行長黑田、歐洲央行德拉吉，與美國聯準會主席葉倫般，能彈性採取配合復甦經濟貨幣政策的台灣央行總裁，那在經濟環境轉骨的條件下，基本薪資以現在的調整速度，二○二○年就可以調到二五七○○元左右，到二○二四年剛好可調到約三三二五○元，故而，基本薪資三萬，有何不可能？

（作者為大學經濟系兼任助理教授）