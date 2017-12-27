社論》避免民粹當道 需靠領導定力

年金改革勢在必行，少數有心人士突獲表演舞台，把反改革表演得淋漓盡致，最後連現任軍公教的士氣也受到影響。（資料照）

從二○一四到二○一六，馬英九的民主獨裁，引爆公民運動、太陽花運動。馬英九執政失敗，意外淡化了藍綠對立。這種政治環境變化，原來十分有利完全執政的小英政府。可惜，小英政府改革、施政的鋪陳缺乏節奏，許多議題一哄而上備多力分。於是，短短一年多的時間，完全執政陷入被動的狀態，過半席次的立院優勢，失去立院少數時代的戰力，小英政府的民意支持度也遭受磨損，一副好牌打到如此，令人感慨萬千。

於今回顧，失策或在迷信與改革對象進行社會對話，平白耽誤了推進改革的時機，讓有心人士將反改革情緒激化擴散，釀成本可避免的反改革阻力。軍公教年金改革、追討黨產、轉型正義等等，二○一六大選揭曉之後，被改革者早有心理準備，只等喀嚓一聲。詎料，小英政府卻急事緩辦，把戰線拉長到被改革者由麻痺到甦醒甚至活躍。尤其是，年金改革勢在必行，少數有心人士突獲表演舞台，把反改革表演得淋漓盡致，最後連現任軍公教的士氣也受到影響。國民黨附隨組織婦聯會，也是不斷協商到支持改革者都失去耐性了，上週五內政部才解除辜嚴倬雲的主委職務。儘管如此，辜嚴女士仍高調聲明：拒當不當轉型正義的幫凶。濫情換絕情，早知如此，何必當初。如此改革代價，付得有夠冤枉。

不僅如此，值得小英政府注意的，還有經濟民生的領域。勞基法修正、空污惡化現象，這些真正需要從長計議，卻在缺乏通盤考量的冒進下，無事生非，搞出一堆民怨，徒供更保守的反對黨與民粹團體借題發揮的空間。勞基法再修法，即使擁有六成民意支持，但今天卻兩面不討好。空污惡化現象，中國是明顯外因，當然還有內因，卻演變成電能爭議、生態抗爭，隱約淪為民粹衝撞的新場域，更無助於確保人民健康福祉。而這一類的民怨，性質上已經跟反改革大不相同，可以說是小英政府的新挑戰。有道是，廟小妖風大，池淺王八多。避免民粹當道，有賴領導能量與領導定力。

改革，對象是少數人的既得利益，雷厲風行推動到底，自能獲得多數人的支持，也可藉此調和不合理的利益分配，嘉惠多數人，一如軍公教年金改革、黨產還財於民。對於小英政府，這方面原本可以得分不少，可惜曠日廢時，冷卻了民意的支持熱情。轉型正義被威權附隨們污名化為清算，簡直成了清算轉型正義，莫名其妙。接下來，經濟民生，乃是一場扎扎實實的硬仗。產業經濟就業所得，乃至房價少子空污，甚至對岸來者不善的窮台攻勢，其得失對民意觀感更容易產生直接印象，小英政府尤需謀定而後動，實幹加苦幹，才能得分。而且，明年的選舉，便是即期的考驗。

空污，儼然成了新生議題，事關全民健康，不可輕忽。台灣的空污，來自對岸的池魚之殃，終屬無可奈何，但可以操之在我者，必須排除泛政治化，尊重科學治理。如今，特定政黨與民粹團體，加上明年躍躍欲試的候選人，儼然將這個議題先入為主設定成空污減煤，如果這樣的思維主導修法，而沒有平衡思考供電穩定、電價平穩等因素，搞不好小英政府又會再栽一次跟斗，陷入父子騎馬怎麼都受路人指點的困境，三萬元基本薪資恐將成為永遠的夢想。整治危害人民健康的空污，應屬可以得分的有感施政，但若被反電又反空污的思維綁架，結果恐怕又是另一場歹戲拖棚。

民主不會走回頭路，頭家的民生期望值只會提高、不會降低，尤其是罷免、公投的門檻大幅降低，運動團體也會越來越活躍。完全執政遇上民主活力，絕不可效法對岸人臉辨識控制人民，但即便如此，決策仍不能像鐘擺一樣擺來擺去。完全執政遇上民主活力，最重要的是要具有領導定力。這種領導定力來自於對政策內涵的本質性掌握，不會被刻意放大聲量的少數意見所迷惑，且掌握了政策論證與推動的科學方法，不會因為來自四面八方的遊說、壓力而隨波逐流。政府團隊的領導能量，必須基於對政策的周邊影響之全盤掌握，隨時雄辯地將決策理性公諸於民，呼喚社會正面力量一起向上提升。