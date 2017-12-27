自由廣場》友善育兒環境 比生育津貼重要

◎ 張國輝

報載，六都一年砸百億，生育津貼救不了出生率，衛福部的育兒百寶箱政策喊卡。新聞中特別引述衛福部二○一二至一六年的數據說明，台北市從千分之十一．○八降到千分之十．三，新北市從十．四降到八．六，台中市從十．五降到九．三，台南市從九．四降到七．七，高雄市從八．九降到七．八，六都僅最後加入的桃園市有上揚的現象。

筆者對津貼之類的殘補式社福向來持保留的態度。我是在卅年前結婚的，婚後大女兒出生，即使是在台中市，當時住家附近連托嬰、托兒的保母都沒有，大女兒最後是送到南投水里的岳家給岳母照顧，每隔一個星期，不是我和太太去水里，就是岳父岳母帶她回台中，一直到她念小學時才結束長達六年的奔波歲月。

由於自己有過慘痛的經驗，所以在我到社政單位服務時，我鼓勵培訓保母，並與台中的大學幼保系及專業的社團合作，將已略具規模的社區保母系統強化，鼓勵托嬰中心的設置，到民國一○○年我離開時，台中市托嬰場所的數量僅次於台北市。我和社會處的同事只有一個信念，就是構建一個友善育兒的環境，有餘力再考慮生育津貼，所以民國一○○年之前台中市是沒有生育津貼，但出生率在全國依然名列前茅。

其實，進入工商業時代，工作機會、工作待遇，還有安居樂業的住宅，這些是未婚族是否結婚及婚後是否生育的主要考慮，再說，政府把公共托育的場所普及化，我認為比發生育津貼更有意義。

（作者曾任台中市議員、社會處長）