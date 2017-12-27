自由廣場》民進黨應主動提出公投提案

◎ 周昭亮

很高興看到民進黨主導的立法院最近快速完成了公投法修正、促進轉型正義條例，還有之前通過的不當黨產處理條例，以及公教人員退休年金改革法案等，這些證明了民進黨是有依照人民期望在做事。

一年多來，蔡英文政府的作風，希望以足量的座談會及朝野協商來達成共識，這一拖，讓原本不懂在野黨運作的中國國民黨找到了抗議的支點，台前或台後使力，讓無厘頭、非理性的抗爭成了台灣常態，人們趨向兩極、議會空轉，讓人開始懷疑台灣民主制度的益處是否多過壞處。我在海外看了實在心痛。

還好，民進黨最近終於驚醒自己是超過半數的政黨，這次公投法修正以及促進轉型正義條例的通過，是在比較有信心的醒悟下完成的，這是好事，讓人眼睛一亮。

但民進黨要注意的是，一年多來的過度注意被改革的人的感受，蹉跎時間、舉棋不定已造成施政混亂、民調下滑的結果。我認為為今之道，應注意回歸綠色主流民意。

民進黨不要以為，完成了公投法修正以及促進轉型正義條例，就可以向綠營交代了。事實上，民進黨政府或是立委們應在短期內主動提出公投項目，完成多項轉型正義的啟動。

我在這裡可以想像得到項目有：中正紀念堂改名民主奮鬥紀念堂、中華郵政改名台灣郵政、中華航空改名福爾摩沙航空、二○二○東京奧運以台灣名義參加、僑委會併入外交部等等。

民進黨應動起來，以推動公投議題來凝聚台灣社會改革者的熱情，結合成改變的動力，讓重新執政的民進黨名副其實的代表綠色理念，繼續帶領台灣往前邁進。

要知道台灣人民已經進化到另一階層，不會滿足執政黨立幾個法就算對人民有交代了。加油吧，民進黨！我們實在不願意看到民進黨為了保存勝選的既得利益，變得畏首畏尾，失去未來數年內能引領台灣走出正名、踏入國際，大展身手的良機。

（作者為美國西雅圖工程師，現為民進黨海外發展委員）