自由廣場》被閹割的「公投法」

◎ 彭明敏

台灣開始民主化，為了使民主制度更完整，應該制定「公投法」的呼聲頓起，經蔡同榮立委等的努力，此要求普遍化。國民黨的回應竟是：你們那麼想要「公投法」，好！我就給你一個「公投法」，而丟給台灣人一張名為「公投法」、實則使「公投」不可能的廢紙，卑鄙惡毒之至。

民進黨取得政權，制定合理正常的「公投法」便成為優先懸案。立法院經過一年多的躊躇，終於通過「修正公投法」案，將國民黨版不合理的門檻、條件、程序等加以修改，使實際公投成為可能，許多人鬆了一口氣之餘，未注意到經過「修正」後的「公投法」仍然留了一片重大「禁區」，人民公投的權利無法進去。

台灣所以不論在內政上和國際上，無法成為一個「正常」的國家，歸根究柢，罪魁禍首是一九四七年在中國匆匆制定的「中華民國憲法」，搬來台灣強行適用，將台灣視為中國一省，其領土包括全部中國大陸、蒙古、西藏，有的已是聯合國會員國。這種幻想，成為台灣地位「正常化」最大最基本的阻礙。歷代政府，不論國民黨的或民進黨的，都不願或不敢打破此基本障礙，而制定一部符合現實的、合理正常的國家基本法。台灣任何政府或政黨既然無法制定新憲法，將領土的範圍合理合法化，只有藉人民公投來解決。但「修正」後的「公投法」則將此路徑完全封鎖，作為「禁區」，不容人民置喙，等於將「公投法」去勢，居心叵測，台灣人民還有得抗爭了。

或有人害怕台灣制定新憲會刺激中國，使其不高興。但不相信中國會為此動武攻台。中國軍機不斷飛繞台灣，台灣人民和政府極不愉快，中國則謂「習慣就好」，台灣制憲中國必定不愉快，但也可以說「習慣就好了」。

立法院通過「修正公投法」後，在媒體看到兩則政治漫畫，一是鳥籠（代表舊「公投法」）門大開，裡面小鳥（代表台灣人民）完全解放，向青空遠走高飛。另一則是鳥籠門大開，小鳥站在籠外，但一腳卻牢牢地被綁在鳥籠，無法飛走。被閹割的「公投法」之下，台灣人民較像後一漫畫的小鳥吧！

（作者為前總統府資政）