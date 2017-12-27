自由廣場》當高工生薪水打敗文科大學生…

◎ 林清淵

賴清德院長日前呼籲上市櫃公司起薪三萬元，蔡英文總統也說三萬元是她的「夢想數字」，時力黨團也將推動《最低工資法》法律創制案的公投案。請問，靠政治號召就可以扭轉自由市場供需來硬性拉抬基本工資嗎？

在現行缺乏技職教育訓練的文科年輕大學畢業生，若學非所用，大都只能從事低技術、長工時的小微型、餐飲及連鎖店等內需服務業，也就是所謂重複性工作白領勞工，他們很容易被外勞、機器人、物聯網及人工智慧等科技產品取代，缺乏理工科以及技職畢業生的職能競爭力。

實際訪談我家附近得知，一個高工剛畢業生，在精密機械公司起薪三萬，還可半工半讀夜間部大學。但是，一個文學系大畢生只能做行政、派遣、時薪工，老闆只願意給22K。科技公司老闆不可能僱用非本科無職能專長者。現在的勞動力結構因技職教育政策錯誤而失衡，也因為大學科系未因應就業市場變化而調整導致供給過剩。

調高基本薪資後可能加重失業率，因為資方寧可多花一千元聘請更有經驗與職能的勞工，或者寧可導進更多自動化設備減少用人；如果勞工的職能仍然未隨著薪資提升而提升，他若不被其他優秀勞工淘汰，也難保不被新穎的生產機具取代而失業。

起薪三萬元雖然可降低台灣人出國當台勞的動機，但是，過去選擇赴日、韓、星等高基本薪資國家的他國外勞，轉而選擇台灣的機率也會增加，資方的選擇變多，到時最先失業的仍然是現在抗爭的那些藍領及重複性白領勞工。

所以，薪資調高的同時，也要加強勞工職業技能訓練，小微型內需服務產業也必須轉型，以提升調薪後的競爭力。政府更應適時輔導產業升級，減低人力成本突增的衝擊，增強企業體質。

（作者任職營造業，台中市民）