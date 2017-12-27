自由廣場》如何讓小英夢想成真

◎ 賴振昌

面對台灣勞工的低薪問題，蔡英文總統提出：「最低工資三萬元是我的夢想數字」，引起了社會上不同的反應，有人期待，卻也有很多的揶揄聲音。期待者認為國家最高領導人重視這個問題總是好事一件，揶揄者則認為總統用「夢想」的字眼太虛幻、不踏實，根本就不會實現；更嚴重的是政府空喊加薪，喊久了會產生「狼來了」的效果，若因此造成社會預期心理，恐引起物價上漲，人民未蒙其利反先受其害。

其實政治人物是希望的化身，對改善社會現象的訴求，以比較感性、浪漫的口吻表達，來給予人民希望與認同，並無不妥；而經濟學者、企業人士對於加薪可能影響物價上漲的隱憂，提出警告的看法，亦無不當。重點是行政部門對於達成總統要求，提高國人薪資水準的同時，是否能提出具體的降低物價上漲的配套措施，才是國人需要注意的重點。

台灣勞工的薪資停滯在十幾年前的水準，與鄰近相關國家比較顯屬偏低，致使國內人才不斷外移，經濟景氣長期低迷不振，早已是不爭的事實了。因此如何提高國人的薪資水準，是政府施政的當務之急，無奈相關單位每忌憚於物價波動，而投鼠忌器並未有積極作為措施，十分可惜。

事實上只要做好相關的配套措施，提高薪資待遇所可能引發的物價上漲風險，是可以有效地加以降低的。例如政府可以透過修法，讓企業薪資水準達一定標準或比例以上者，享受特別的租稅扣抵優惠，用獎勵措施代替強制要求企業加薪，避免業者的反彈。其次，因台灣很多大宗物資來自進口，當國內全面加薪時，財政部應適時地調降進口貨物關稅，來平抑物價，即可避免加薪所帶來的物價上漲壓力。

當然上述因應措施一定會造成財政稅收的減少，但根據相關統計資料顯示，我國已連續三年，每年有超過千億元的超徵稅款，財政收支上尚足以彌補平抑物價所需的稅損，可見為調整薪資水準而適度減稅，在技術上並非不可行。故蔡總統的夢想並非只是浪漫的空談而已啊！

（作者為商學博士，曾任臺北商業大學校長、台聯立委）