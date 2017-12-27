自由廣場》探究共機繞台意涵及建言

◎ 陸裕黎

中共空軍自去年11月及12月各派機群繞越臺灣後，引起各方關注，雖於十九大召開前暫歇，近期再行恢復遠海飛訓作為，且範圍北起朝鮮半島、日本周邊水道並繞越本島周邊外海等空域，再度引發中外媒體報導，迄今仍餘音不絕於耳。

猶記1990年前後，筆者於空管中心值班時，親歷我戰鷹不時循大陸沿岸15浬（幾已抵近領空）偵巡，掌握制空權的黃金時期。惟嗣後兩岸情勢丕變，亦眼見海峽中線轉為空防底線，然我空軍迄今仍未容共機突入，國人實應給予高度肯定。

就媒體披露共機航線，即便繞越本島周邊，係屬未入侵領空的航行自由(freedom of navigation)權，符合國際法所規範。然細究其意涵，似與共軍跨戰區戰力驗證及軍委成員更迭有關。

首先，中共自2015年底軍改前，已分階段提升各項軟、硬體建設，外購與自產主輔戰具陸續服役，其海空戰力直追美國亞太駐軍，更遠逾周邊各國，載具與美軍或有代差，然已不容小覷；另就情監偵能量言，近年所投入之各型衛星、超視距(OTH)雷達納入監偵體系，掌握第一島鏈以內迄至全域動態能力應無懸念。然在五大戰區成立後，跨戰區之指管層級是否整合無虞，故亟需以遠訓作為驗測落實。

其次，十九大召開前，習近平以「防腐打貪」整頓政、軍領導層，次第拔除多位高階「軍老虎」、「太子黨」及其舊屬，促使解放軍高層大幅換血、變革組織並宣告裁軍，但未經實戰驗證，僅由戰列展示檢閱，中共軍委成員也不敢全然相信現有戰力。故此，早前外媒已多次發布中共艦艇已多次遠赴三大洋、五大洲，並參與外軍聯訓，海軍以具體作為展現戰力，贏得中外聚焦。十九大後，曾任空軍司令員許其亮取代范長龍調升為軍委首席副主席，並由習近平福建舊部丁來杭升任空軍司令員，不排除係由渠等主導以戰、轟、電等機群組訓編隊提高軍機繞越亞太各國頻次，常態化對美軍及其亞太盟友出示第一島鏈「飛航自由」權力，展現「反介入／區域拒止」肌肉，迫使周邊各國視為當然，以此落實習近平多次提及「太平洋夠大，足以容納中美兩國。」戰略願景。

三、若然共軍新研產之運20機型研改加油機後，未來可將組訓航程前推至關島周邊，以攻勢防空(Offensive Counter Air)作為延遠大陸國防圈至第一島鏈前沿，除一吐美軍多年對其沿岸「抵近偵察」冤氣外，相關高層更可贏得領導人青睞及爭取所望資源。

就此事件，國內輿論對國防部近期針對共軍反映舉措各有褒貶，然對馮部長向立院請假，親入衡指所掌握戰情之舉，立院及輿論稍有負評，質疑其舉措失當。就個人所憶（容或有誤），國軍未提升戰備前，第一擊命令當由總統下達；兩岸最近距離不足80浬，共機編隊出海若突轉指向本島，倘因決策失當肇致貽誤戎機，抑或擦槍走火而釀成戰端，於事發後在國人皆曰可殺時，當值官兵百口莫辯且何其無助（辜）。反觀部長坐鎮戰情中心，廣納綜情後呈報層峰並受令，大幅簡約決策時間，避免衍生不可逆之危機，此舉應有公論。

然就國防部不再主動發布共機媒資，與府方及民間態度或有落差，似有再議空間；就筆者親歷，深知國軍各級官員面對輿論動輒苛責，常有「父子騎驢」之痛。為祈使軍民同仇敵愾，尚須總統給予明確指示與各方支持，方能形成決策章程，使國軍將士據以遵循。

面對國軍兵源短缺及兩岸戰力益發失衡之戰略窘境，2019年中共即將慶祝建政70周年，可預見明年共軍各項戰備作為更加積極，我防衛態勢將益發艱困。國防部除應藉此爭取府院提供實質資源，更需以前瞻之舉轉換「不對稱」戰備思維，落實應急作戰舉措，切勿因外界雜音而顧此失彼，冀能求新求變以奠基國軍底蘊，其成果全民應不吝於給予支持與回報。

（作者為前空軍軍情處副處長）