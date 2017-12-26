社論》與中國的打壓周旋到底

中國在國際間無所不用其極地打壓我國，上週終遇到碰壁的場合。我國官員以視訊會議方式，向聯合國網際網路治理論壇（Internet Governance Forum,ＩＧＦ）報告並分享經驗，卻引來中國代表抗議，但經會議主席及與會人士當場駁斥，中方自取其辱而敗。（資料照）

中國在國際間無所不用其極地打壓我國，上週終遇到碰壁的場合。我國官員以視訊會議方式，向聯合國網際網路治理論壇（Internet Governance Forum,ＩＧＦ）報告並分享經驗，卻引來中國代表抗議，但經會議主席及與會人士當場駁斥，中方自取其辱而敗。這一事例顯示，面對中國以大欺小、無理取鬧、霸凌台灣的霸權行為，國際社會顯有看不下去的正義之士，我國為維持國格與權益，自應不畏打壓，誓與中國周旋到底。

這次我國得以善盡國際責任，要歸功於近年務實耕耘。ＩＧＦ會議有來自一百多個國家、兩千多位政商學界及非政府組織代表與會，數位經濟、大數據、網路安全、網路人權、物聯網、假新聞是主要議題。一如行政院政務委員唐鳳向會議報告，台灣以網絡通信技術（ＩＣＴ）增進政府效能、擴大數位治理，並提高網路安全，近年有實務經驗及效果，且積極分享開發中國家，有目共睹，今後仍將貢獻國際社會。

中國的反對，無理至極。它宣稱，ＩＧＦ是聯合國一個平台，不讓非會員國參與，而台灣官員以「小國家」、「國家政府」名義自稱，是「主張一中一台或台灣獨立」；聯合國會議永遠不能被當作台獨主張的平台。

相較於中國的霸道，會議主席伊巴拉（Miguel Ibarra）回應言簡意賅︰會議討論政策，不談政治，著重貢獻與分享。索羅門群島代表發言也義正辭嚴，「ＩＣＴ不分國界、沒有議題、沒有國籍」、「感謝台灣專家分享經驗，他們一向樂於協助其他太平洋國家」。

中國打壓台灣引起國際間反感，最近還有一例。美國眾議院外交委員會兩位重要成員夏波（Steve Chabot）和史密斯（Chris Smith），上週聯名敦促美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley），要求中國停止阻撓台灣遊客進入紐約聯合國大廈參觀，去年五月以來，台灣人就遭此歧視。兩位眾議員還指出，這不是孤立事件，台灣參與世界衛生組織、國際刑警和國際民航組織等聯合國所屬機構，都受到中國刻意阻撓。歐洲議會本月中決議，重申支持台灣參與國際組織及活動，也是國際間看不慣中國霸道的又一具體事證。

國際打壓之外，中國還發動新一波文攻武嚇。它駐美公使以武力統一恫嚇美國軍艦停靠台灣，軍機頻頻繞行台灣附近空域。文攻武嚇旨在經由心理戰，迫使台灣接受「一中原則」，也高調警告軍事解決台灣的可能性。但從美國的反應看來，包括國防部強調堅定支持台灣，提供防衛武器等安全承諾毫不動搖；抗拒中國文攻武嚇最基本的，仍取決於我們自身的實力，包括反心理戰的有力作為。

中國對台灣使盡各種狠勁的打壓，效應實際上與它盤算的往往適得其反，堪稱愚不可及。從一九九六年台灣首次總統直選的飛彈發射、二○○○年朱鎔基大選前恐嚇台灣不得獨立，顯見文攻武嚇反而激發極大反感，台灣人民不是被嚇大的。再從近年台灣民意走向來看，與中國最麻吉的政黨，不論新黨或國民黨，都走向遭人民唾棄，甚至泡沫化的局面；與它關係密切的政媒團體，影響力明顯式微，所作所為甚或常遭社會側目看待。

台灣人民不但不是被嚇大的，更重要的是有雪亮的眼睛。兩天前，中國官方媒體報導，從二○一五年以來，當局已查封一萬三千多個網站，顯見中國防堵輿論批評共產黨、壓制言論自由、控制社會的「績效」卓著；尤其習近平五年前上任以來，管制網路更是不遺餘力。當台灣人民看到中國嚴密封鎖網路、把諾貝爾和平獎得主劉曉波關押至死、嚴重侵害台灣人李明哲人權，只會導致對中國人民的同情，激發對中國當局的反感。

儘管如此，中國擴大壓縮排擠台灣國際活動空間，從正式外交的邦交國挖牆腳，到聯合國及相關國際組織，ＩＧＦ等國際論壇、學術機構、體育及娛樂組織活動，打壓手段盡出，只會招致台灣人民更大反彈。ＩＧＦ事例顯示，台灣只要扎實經營，在國際間得道多助，自有反擊中國打壓並周旋到底的實力，我們應就此多下工夫。