自由廣場》公司法修正 應整合勞動法觀點

◎ 陳業鑫

經濟部在十二月廿二日公布了公司法修正草案，幅度極大，對未來我國公司法制有重大影響，相當程度將重寫公司治理面貌及產業結構。

但公司法的修正，其實跟勞動法息息相關。

以最有爭議的「公司秘書」來說，主管機關的修正草案欲由公開發行股票之股份有限公司逐步推動強制設置，以促進「公司治理」。

「公司秘書」的法源依據即公司法修正草案第二百一十五條之一規定：「公司得依章程規定，置公司治理人員，協助董事、監察人忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務。公開發行股票公司之公司規模、股東人數與結構達一定條件或有其他必要情形者，應置公司治理人員；其一定條件與其他必要情形、公司治理人員應具之資格、職權及其他相關事項之辦法，由證券主管機關定之。非公開發行股票公司之公司治理人員應具之資格、職權及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。」

此一修法立意看似很好。但設置細節都授權行政機關制定行政命令或行政規則，遇到跟勞動基準法相衝突的場合，法官不見得會買單。

若公司秘書要發揮功能，勢必要有一定的獨立性及保護機制，而且要以法律明定之。否則的話，「公司秘書」與「公司」間應屬僱傭關係，對雇主有勞務給付義務及忠實義務，且需服從雇主之「指揮監督」。若董事長指揮監督公司秘書在董事會紀錄上為「一定之記載」，公司秘書能不服從嗎？若無特別法保障，不服從雇主指示的結果，極可能被雇主以勞動基準法第十一條第五款「勞工對於所擔任之工作確不能勝任」之理由資遣解僱，這對勞工還算相對好的結果。嚴酷一點的雇主，直接用同法第十二條第一項第四款「勞工違反勞動契約或工作規則情節重大」予以懲戒解僱，連資遣費都拿不到。

討論公司法，一定要納入勞動法意識，反之亦然。目前多數公司法人是靠自然人在運作、不是AI機器人，有用人就有勞動法適用的議題，數量最多的法人就是公司，僱用勞工最多的雇主也是以公司型態存在的法人，就實務觀點而言，討論公司法議題時毫不考慮勞動法的適用是很奇怪的事情，可見的未來將產生諸多爭議，有賴立法院審議時進一步把關。

（作者為執業律師，台北律師公會勞動法委員會主委）