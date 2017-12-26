自由廣場》實價登錄這樣行嗎？

◎ 李基勝

報載：關於實價登錄，內政部將改弦易轍，在現行實價揭露權狀總面積的拆算單價外，增加欄目，揭露「主建物+附屬建物」拆算單價，推估該欄目單價平均會比含公設單價高出三成，因為目前研擬方向是以權狀坪數平均打七折的方式去攤提總價。

建物的公設比例隨個案而異，並非固定不變，內政部既意欲排除公設計價，豈能一刀切全部以權狀坪數打七折？再者，以總價除以「主建物+附屬建物」，必然拉抬單價，豈無製造房地價格上漲假象的嫌疑？

以登記總坪數計價，不分主建物、附屬建物、公設及車位等各項內容的差異性，固然是錯誤的惡習，有利建商，不利買方。但漠視公設，不計入總面積，不予計價，也未必妥當。例如游泳池，室內室外的價值不同，常溫與恆溫也不同；游泳池不能計價嗎？停車位，或能登記為專有，有的要抽籤，其計價方式也不同；公共樓梯寬窄、電梯大小也會影響進出，也影響價格，不是嗎？

實價登錄，與其由官方隨意挑三揀四揭示不完整訊息，不如將登記簿上的標示登記全部揭露（頂多遮蔽門牌號碼），讓買方有機會自行計算、比較，更能達成房價透明化的施政目的。否則，如報載的內政部腹案，縱然不會是提油救火，也是徒然製造新問題，無濟於事！

（作者為立法院法制局助理研究員）