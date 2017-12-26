自由廣場》酒精汽油 值得考慮

◎ 陳文卿

國內空污有百分之三十來自汽機車排放的移動污染源，因此行政院說要將二行程機車全部淘汰，並分別在二○三五年及二○四○年將機車、汽車全面改為電動車輛。但這必須要國內的電動車產業技術要能跟得上，否則恐怕還是淪為畫大餅而已。

解決汽機車的廢氣污染，從車輛來改造工程浩大，倒不如從燃料下手。我們何不試著來推動生質酒精呢？

汽機車使用生質酒精不是新鮮事，美國早已普遍在各加油站中提供E10酒精汽油（在汽油中混合10%的玉米酒精）給車主選擇，來改善空氣品質並減少溫室氣體排放量。並發展替代性能源、減少原油的進口，成效卓著。而越南甚至在下個月就要全面推動使用E5了，這些都值得我們借鏡。目前中油公司分別在台北市、高雄市14個加油站示範E-3酒精汽油（在汽油中混合3%的燃料酒精），車主則可獲來自經濟部能源局的每公升2元之補助，可見能源局確實也從國外的經驗中了解到添加酒精的好處。但都會區有成千上萬的汽機車，僅點綴性的作法，真正能使用酒精汽油的比例微乎其微。這樣的示範結果僅是證明對於汽車的性能無影響而已，無法看出對空污改善的具體成效。因此建議應選幾個規模較小的都市全面做示範推動。

之前國內曾推廣使用添加百分之二的生質柴油（B2），但因生質柴油來自回收食用油，成份較複雜不夠純淨，運輸業者反應會造成油箱或油管的泥垢，不願使用，因此停擺。而酒精則是來自生質作物，純淨度無虞，不致有這些問題。又因為不是石化能源，具減少溫室氣體排放的效益。

以往大家對種玉米甘蔗等生產酒精當燃料的疑慮，是擔心與糧食產生競爭，但事實上國內若要使用酒精不見得要自己去種植提煉。國內的原油都是進口，酒精當然也可進口，而且成本也不相上下。考量能源多元化，酒精當然也應該是選項之一。

台糖公司幾年前也想建酒精工廠，但因政策不明確且環評等問題未能解決而中途喊卡。因此較穩當的策略，是國內先推廣使用，市場成熟後再評估是持續進口？還是利用休耕地種植並設廠，何者為宜？

酒精汽油另外的好處是，目前我們使用的汽油為了提高辛烷值都必須再添加甲基第三丁基醚（methyl tert-butyl ether, MTBE），而這是具有毒性的化學物質，對健康、環境的危害不可忽視。國外的研究報告顯示，汽油中混合10%的燃料酒精，即可不必添加MTBE，因為酒精即具有提高辛烷值的功用。

基於環保、健康、減碳的理由，環保署應與能源局合作，請中油公司配合，找幾個縣市來推動酒精汽油，先從添加3%開始，慢慢再來提高到10%。不需額外花太多成本，相信對空污改善可收到立竿見影之效。相較於全面改造成電動汽機車涉及的複雜層面，酒精汽油應值得優先採行。

（作者任職環保服務業，新竹市民）