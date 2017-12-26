自由廣場》全面電動車？

◎ 劉志堅

行政院於十二月廿一日推出「空污防制行動方案」，擴大及於未來移動排放源各種車輛的新政策─約略以「二○三○年公務車、二○三五年機車、二○四○年汽車全面電動化」，也就是不只是環保署，更及於經濟部、交通部的政策相配合。這是很好的作法。但其是否穩妥、可能達成？是否其已經過縝密的政策分析及可行性研究？

首先，環保署對機車要採補助、自願性的汰換，除花費公帑不貲，恐怕是來不及、抵不上其增加。根據一○四年調查，全國的公共運輸市占率僅十六％，目前民眾外出皆以「機車」為最主要運具，因而抑制機車（不管是燃油或電動）的成長，應是必要的政策。交通部、各縣市政府也應大力推動公共運輸系統及措施，減緩、抑制私人運具成長。

車輛污染管制方面，目前，環保署對車輛新車型式，僅做符合性（是否符合排放標準）的審查，但車子越使用越劣化、排氣污染強度越大，在道路上一輛一輛的逐車檢查，要做到普遍的管制、降低排氣，難有成效。

分布各處的二千多家加油站，也是應重視的問題。加油站排放油氣蒸散污染（汽油中含二％至三％的苯致癌物），僅倚賴加油站所設的油氣回收系統（大多已裝設十五年以上了），性能老舊，豈不令人心急。政府也應要求新車安裝OBVR設施（車載加油油氣回收系統。在先進國家，此為車輛標準配備）。又全台上萬家機車維修行所產生社區髒亂、空氣污染及噪音，實為台灣生活品質劣化的主要元凶之一，也需一併規劃處理。

此外，環保署二○一八年度預算編列了四十四億元，要補助老舊柴油車裝濾煙器，效能是否可靠、持久，都待確認解決。

賴院長所要推動的潔淨車輛，難道採「電力驅動」是唯一的選項嗎？我們的電動機車、電動公車（大客車）產業是否成熟？或要如何發展（包括電池、充電系統等）？若朝向氫能系統，是否可行？又如在先前一個階段，政府也推動過生質能柴油車、LPG計程車（國外案例有CN汽車，壓縮天然氣汽車），其可行性如何？是否可為過渡的、短期的替代方案？

（作者為台大環工博士，台灣環保聯盟副會長）