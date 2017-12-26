自由廣場》排藍民調與王建煊模式

◎ 劉瑩

民進黨是否要沿襲上次做法，明年的台北市長選舉繼續禮讓柯文哲？隨著時間逼近，成了一個頭痛的問題。

先說個人主張：禮讓。但是，禮讓柯Ｐ，是否要完全照上次的方式呢？那也未必，個人至少就可以想到兩個方法，第一是一樣兩階段民調合作推人，但改採「排藍民調」，如果黨內勝出的人在排藍民調中輸給柯，那麼就支持柯。

為什麼不採上次的對比式全民調呢？因為，唯有排藍民調，柯才有可能收斂刻意討好藍色選民的作為，最重要的，若柯連任，二○二四年民進黨無論推出賴神或鄭文燦、林佳龍，都可能會面臨跟柯整合的問題。如果屆時仍用全民調，那麼民進黨跟柯的整合，關鍵可能會是藍色選民的意向，到時民進黨會陷入空前未有的尷尬處境。

第二個則是王建煊模式。民進黨似乎都忘了，一九九八年的台北市長選舉，其實除了滿意度八成的阿扁、明日之星馬英九，還有一位候選人，那就是新黨的王建煊。當時阿扁跟馬英九戰況的激烈，絕對不輸柯Ｐ對上蔣萬安，但是新黨還是推出自己人選，充分利用自己在辯論會上的一席時間，只攻擊扁，絕不攻擊馬，甚至還稱讚馬，根本是馬的最佳助選員。所以，民進黨似也可考慮徵召一位候選人，全力打國民黨，頂多再用中性的態度詳說自己的市政願景，但絕不對柯口出惡言。這種友軍做法的好處是，或能催出極可能賭氣不去投票的深綠選民，保住一些市議員的票，同時也維持了政黨政治的顏面。

（作者為醫師，台北市民）