自由廣場》報告總統，起薪三萬非難事！

◎ 官文傑

蔡英文總統在和媒體聚會時提到，她的夢想是讓台灣人的最低工資能達到三萬元；身為台灣人，我們非常認同蔡總統的想法，更希望手握全國最高權力的總統，能在任內逐步達成她的夢想，讓年輕人擺脫低薪的夢魘，也讓人才不再外流，則全民幸甚！

其實，只要做好配套措施，讓台灣人的最低工資提升到三萬元並非難事！首先責成勞動部，將本、外勞薪資脫鉤，將外勞薪資凍結在現有水準，因為目前台灣雇主給付外勞的月薪，在他們國家需工作一年以上，且外勞是以定期契約工來台打工，和本國勞工薪資脫鉤並未違反任何人權公約，看看鄰近外勞輸入國，如日、韓、新加坡等國外勞政策皆是如此，卻從未聞有任何違反公約案例；以新加坡聘僱台灣勞工為例，台灣人到新加坡從事服務業，起薪約台幣三萬二千元，但相同工作，新加坡人的起薪卻超過台幣六萬元。所以，將本、外勞薪資脫鉤，讓企業能維持全球競爭力，應該是首要工作！

緊接著，分三年將國人的最低工資逐年提升至三萬元。因我國的企業主，中小企業佔絕大多數，如一下子提高到三萬，則多數雇主恐無法消受，一蹴而就將會形成災難性的後果！所以須逐年逐步調高薪資，讓企業有時間調整步伐配合政策；另外，為補償雇主調薪的成本支出，政府也該釋出善意，適度調降雇主的勞、健保費率，讓雇主在調薪時不致無法承受，如此才能順利達成提升最低工資至三萬元的全民願望！

最後，我們誠摯地提醒賴清德院長，「為總統圓夢」應該是行政院的責任，上述建議只是提振台灣經濟的一環，其他諸如吸引企業來台投資，為投資企業排除投資障礙，讓台灣重回製造業王國的行列，都是行政院必須面對的重責大任！所以，只要賴院長拿出魄力，陸續提出有效政策提振台灣經濟，我想全國人民都願意當賴院長的後盾，也願意配合賴院長「為總統圓夢」！

（作者為國立嘉義大學管理學院研究生，前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）