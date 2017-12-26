自由廣場》小英的「夢想數字」有現實基礎

◎ 蘇信宇

十二月廿四日，蘋果日報有一則新聞標題「蔡英文：最低工資3萬元是我的夢想數字」，引起底下網友們留言回應，例如：「那總統薪資就給她三萬吧！」「都比不上妳的廚師，六萬高薪。」諸如此類，不經大腦思考，甚至是刻意帶風向的言論，筆者認為有需要提出數據以正視聽。

先根據二○一六年五月一日，前總統馬英九的臉書貼文，細數八年來，在改善及提升勞工的權益方面，他所「自豪」的九項政績。其中的第六項，原文如下：「五度調高基本工資：過去八年當中，我們一共將基本工資調高了五次，每月基本工資從新台幣一萬七二八○元，調高到二萬零八元（增十三．六％），時薪也從九十五元調高到一二○元（增廿六．三％），次數與增幅都是史上新高。」

馬英九執政八年，最低薪資從一萬七二八○元調高至二萬零八元，增加十三．六％，如果都可以視為政績，那麼，小英上任至今不到兩年，請問，最低薪資夢想從二萬零八元調升至三萬元，調幅逼近五十％，這樣的「夢想」，請問，又有什麼可笑呢？

然後，根據已經調整過後的歷史事實來看。二○一七年八月十八日，最低薪資已經從二萬零八元調漲至二萬二千元，總統蔡英文執政未滿一年半，漲幅九．九％，已經直逼前總統馬英九執政八年的十三．六％！請問，這樣不算照顧勞工嗎？

再來，前總統陳水扁執政八年，基本時薪從六十六元調升至九十五元，漲幅四十三．九％！前總統馬英九執政八年，基本時薪從九十五元調升至一二○元，漲幅廿六．三％。我是不知道，前總統馬英九的臉書說「調漲次數與增幅都是史上新高」，是根據什麼數字算出來的？至於今年八月，蔡英文總統執政未滿一年半，基本時薪已經從一二○元調升至一四○元，漲幅十六．六％，雖然勞工還是繼續酸：「無感！」「還是買不起帝寶！」但是根據歷史上的「年化時薪增幅」，蔡英文已經是第一名的總統了！

批評指教總統，都是人民的權利。問題是如果罔顧我國的經濟情勢，也不去考量到歷史經驗、數據，只是單純用感覺去認為三萬太少啦，實在是一種沒有意義的抱怨。更何況，三萬元只是月薪的樓地板，而非天花板！如果總統蔡英文有實質調薪照顧勞工政績與理想，都可以被刻意帶風向、曲解，筆者很擔心，最後得利的，會是對勞工更不友善的政黨。

（作者為歷史補教老師，台中市民）

四到六年可達標

◎ 張惠和

針對總統蔡英文與媒體茶敘時稱她「最低工資夢想數字是三萬元」，遭國民黨文傳會副主委洪孟楷臉書發文抨擊說空話。對此，民進黨發言人表示，民進黨調漲基本工資近二千元，「國民黨過去八年做了什麼？」

按照基本工資的調幅，二○○七年每月是一萬七千二百八十元，二○一七年是每月二萬二千元，又民進黨執政不到兩年就調整了將近二千元，以此速度，基本工資要達到三萬元，其實只要四到六年，根本不是問題。

（作者為退休公務人員，新北市民）