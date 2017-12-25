鏗鏘集》吳敦義是「自然統」

從中國「轉進」台灣的國民黨，幾十年定位跳不出「統」字。不管真假，兩蔣是要消滅「共匪」，統掉對岸；本土化的李登輝堅守不要「被統」；連戰連敗後，又轉彎寧可「被統」。

渾名姓白的吳敦義，到統派團體演講，「忘了」喊被統的口號而被嗆聲，急忙辯白「你不要提（什麼時候和平統一）這件事，那是自然的。」給他的話下個標題，他老人家是「自然統」。

他事後解釋，意在強調「不必在這個時候講和平統一」。這真是越描越黑，跟他師父馬某人一樣，選前騙票，講人民自己決定前途，當選後就積極傾中被統！

吳敦義說被統是「自然的」事，顯然與他那一代的台灣人，和現在年輕一代的「天然獨」都不合拍，非常「不自然」。嗆他的人更像「自然統」，吳敦義是為騙選票，拿自然統當包裝。他比另一個白主席和幫「匪諜」找「資料」那批人更奸詐。

李登輝時代的一位駐美官員，義正詞嚴對「被統派」僑團嗆聲：「你們要主張統一，應該先搬回台灣定居。」那是批他們逍遙海外，主張台灣要被中國併吞，卻不必承擔後果，缺少正當性。

同樣道理，在台灣的「自然統」，至少有兩個選擇：去中國享受大國的「榮耀」，或遵守台灣的法律，高舉被統大旗，參加自由公平的選舉，讓人民自己作選擇。

台灣法律並不禁止「被統」的主張，但寧當奴役的統派，並沒有不守法的特權。主張被統的媒體、學者所在多有，只要他們沒有違法行為，那是他們的自由。涉嫌犯法卻耍賴哭訴統派被「政治迫害」，就和當年「疾風」打人，卻高喊「愛國無罪」的嘴臉一樣難看！

（作者王景弘，資深新聞工作者）