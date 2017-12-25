自由廣場》（澄社評論）講手機請輕聲細語

◎ 盧世祥

高鐵與台北捷運最近分別以跑馬燈或廣播，籲請乘客講話及用手機時放低音量。乘車於封閉空間，對話以兩人聽到的音量為度，講手機宜短不宜長，尤不必強要其他乘客共享；在公共場合出聲不干擾他人，原係個人最起碼修養，如今還需提醒，公德心顯待加強。

台灣人一般而言，友善平和，但公德心不足，一九六○年代就有美國學生就此針砭而成公共議題。台灣人口稠密，很少人能離群索居，照說應更講求群己關係。日本時代，不造成他人困擾、不成為別人負擔，是公學校「修身」教育的課目，台灣戰前世代活用於日常生活。但戰後生活教育見棄，在公共場合「不怕打擾別人」公德有缺的行為，經常可見。

自我中心是公德欠缺的另一面。到處可見的隨手丟垃圾、路邊紅線照停車、開車左轉搶先行、焚香燒（紙）錢污染空氣、吞雲吐霧製造二手菸、公寓頂樓違建加蓋…均屬之。「有我無他（人）」的心態也表現於公共事務：反年金改革中的「一起拖垮政府」，因應少子化喊出的「第二胎政府養」。不過，政府的錢不是天上掉下來的，是含年輕人或下一代繳稅而來；不論養老育幼，最大責任都在自己，不能把社會、下一代及政府當提款機。

台灣其實需要有自律與自立的個人主義，每個人盡力把自己的事做好，不干擾、不依賴他人。政府既非萬能，不宜也當不了聖誕老人，理應認清角色及能耐，制訂適當規則，讓市場機能公平順利運作，活絡經濟社會，加上適度的濟弱扶傾。

一八七三年，美國博物學家史蒂瑞（Joseph Steere）來福爾摩沙探查半年，發現當時的漢人社會幾乎沒有「公眾權利」的觀念，攸關每個人生活的鋪路造橋等公共建設不足，警力和消防設施相當原始，公共利益極受輕忽。一百多年後，硬體建設已有進展，但重自我、輕公益的心態或文化仍大行其道，從日常生活到政治社會皆然；在積極突破當前困境的努力中，強化這方面的心理建設，台灣明天會更好。

（作者是資深新聞工作者）