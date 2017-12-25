自由廣場》「千萬旅客」達陣下一步

◎ 蕭嘉弘

由於政府新南向政策來台旅遊操作成功，適時填補中國緊縮觀光客來台的缺口，今年來台「千萬旅客」順利達陣，只比去年慢了一天，表現更勝前年馬前總統執政的時期。

不只新南向國家來台夯，韓國來台觀光客持續成長，千萬旅客來台目標達成之後一週，韓國來台旅客也首破百萬，刷新歷史紀錄！

寒冷冬季，是塑造溫暖氛圍，促進商機的好時機，也代表著我國能有更好的購物環境和形象，賺進更多的外匯。

個人建議，人潮人來人往的台北車站地下街區，何不善用台灣自製省電的LED耶誕燈海，為期持續到農曆年後元宵節，創造在地節慶感特色和拍照景點，吸引更多國外觀光客流連忘返。人氣和買氣上升的東區地下街，也該用燈海顏色區別，共襄盛舉。

台灣沒有長長燈飾繽紛的烏節路，和氣勢磅礡絢麗的維多利亞港，但地下街已漸成特色，更是吸引東南亞國家的好「亮點」。若能將人潮稀落的西門地下街，一併重新規劃創造特色，例如遮風蔽雨的舊書地下街，延續頹危的牯嶺街和光華商場舊書市場，不只向東京，也向同樣有觀光效益舊書街的首爾、釜山學習，更能吸引和留住較無地下商店街文化的東南亞旅客的目光，創造口碑和觀光財；不以今年的千萬成績自滿，積極讓明年目標更早達成。

（作者為兼職導遊，台北市民）