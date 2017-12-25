自由廣場》稅改美、韓、台

◎ 魏思源

近日美國國會通過稅改法案，但根據美國有線電視新聞網所做的最新民調顯示，卻有高達五十五％的美國民眾反對稅改方案，只有卅三％的美國民眾支持；此外，黨派分歧在這項法案上也顯露無遺。為什麼？不僅因為此一稅改對超級富豪最有利，中產階級受益也有限，甚至可能有害，更加深國家的貧富差距和社會對立。

同樣台灣稅改面臨「劫貧濟富」的批評聲浪。財政部所端出的稅改方案，美其名曰全民大減稅，背後其實是加劇貧富差距，尤其將來「股利採分離課稅」後，應納稅額級距在一千萬以上的富人（頂尖的千分之一或萬分之一富人），平均減稅金額達四四四萬，而適用最低級距者，稅負反而增加，特別是中產階級主要收入來源是薪資、不是股利所得，未來就算股利分離課稅也沒有太大差別，等於政府若讓股利所得分離課稅、破壞稅率累進機制，是打破原本賦稅制度應有的公平意義。

反觀韓國國會六日通過預算法案，準備自明年起對富豪與大企業加稅，年度應稅所得額超過五億韓元（四十四．五萬美元）的富人適用所得稅率將從四十％調升至四十二％；年賺三億至五億韓元者的所得稅率則調升至四十％。同時新增公司稅率最高級距，年收入二千億韓元以上的企業稅率自廿二％調升至廿五％；另外，大股東買賣股票的資本利得稅率最高將從廿％調升至廿五％，藉此提高國庫稅收，創造就業與擴大社會福利的措施，以改善所得低成長與兩極化的情況。

人民繳稅，政府用稅收來調整貧富差距，照顧弱勢族群，但我們國家的稅改政策，看起來基層勞工及眾多受薪階級受惠有限，反而有圖利富人的疑慮，可能使貧富不均問題惡化。「所得稅法修正草案」上週已逕付二讀，不知道還有沒有說明、討論、調整的空間？

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）