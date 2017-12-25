自由廣場》國防部長「滑跳戰術」vs.共軍「第一擊」

◎ 呂禮詩

國防部上周以「不要跟著別人心理戰起舞」為由，宣布「中共機、艦遠海長航常態化，如無特殊狀況，將不另行發布」；隔日蔡總統視導空軍作戰指揮部時，形同打臉國防部的指示：適時揭露解放軍動態，讓國民安心，也善盡我們作為區域安全穩定貢獻者的責任；未料昨天媒體報導，日前在「戰術戰法研討會」中，空軍出身的部長竟又突發奇想的要求空軍，發展如解放軍「遼寧號」航空母艦起飛般的「滑跳戰術」（Ski Jump）。

借鏡「蘇霍伊設計局」（Sukhoi Design Bureau）在前蘇聯時期，為因應1143.5型庫茲涅佐夫級航空母艦（Aircraft carrier Admiral Kuznetsov）的需要，以Su-27側衛式戰機（Flanker）為基礎開發Su-33艦載戰機。為了滑跳起飛，重新設計了結構及起落架；不但增加了前翼，還加大機翼前後緣襟翼、採用雙開縫襟翼設計，並換用推力更大的引擎，以提高飛機的升力。然無論是改變結構或換裝引擎，目前國軍的主力戰機種都難以企及。

滑跳起飛時，為更進一步提升戰機升力，航艦必須在逆風航向、採最大航速，但風向及航速兩者在陸地均不可得。而滑跳起飛的重量限制，將導致油量及掛載受限；雖然油量能以空中加油機或同型機夥伴加油吊艙進行彌補，然目前國軍戰機皆無加受油裝置；若戰機限制掛載，無法加掛制海及陸攻的飛彈，又如何落實「四年期國防總檢討」（QDR）中「重層嚇阻」的軍事戰略呢？

面對解放軍彈道飛彈的威脅，愛國者防空飛彈的攔截能力，似乎亦不如預期。根據沙烏地阿拉伯面對葉門胡賽武裝組織（Houthi，又稱「青年運動組織」）使用彈道飛彈攻擊的經驗：無論是3月對南部阿西爾省（Asir）或11月向首都利雅德機場發射的「布爾坎二型」（Burkan-2H）彈道飛彈，發射的愛國者二/三型飛彈都在五枚以上，甚至利雅德機場的攔截僅有「任務命中」（missions kills），故仍在距離機場航廈的1公里處爆炸而造成「附屬損害」（collateral damage）。

這也正是日本、韓國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國面對彈道飛彈的「第一擊」威脅，在不同高度、不同距離，建構不同攔截系統的層次式（layer defense）防禦戰略，而向美軍採購「陸基神盾系統」（Aegis Ashore）、「終端高空區域防禦系統」（Terminal High Altitude Area Defense, THAAD；簡稱「薩德」）或神盾系統驅逐艦搭載「標準三型」（SM-3）反彈道飛彈的真正原因；此正曝露了我國僅有天弓及愛國者防空飛彈在同一空層接戰彈道飛彈的空防危機。

「十九大」後，解放軍在短短的二個月進行了九次各式戰機的繞台巡航，以行動踐履習近平「新時代強軍思想」下所強調的「仗怎麼打、兵就怎麼練，仗在哪裡打、兵就到哪裡練」。若國軍高層昧於情勢的以「眼不見為淨」的駝鳥心態或異想天開的短場起降戰術相待，不但無助於國軍的戰力提升，只會招來解放軍的訕笑，更在心理戰中落於劣勢。

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）