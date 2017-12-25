自由廣場》（青年時評）白色恐怖還能漆成什麼色？

◎ 羅鉦

新黨青年軍四名成員遭檢調搜索約談，某藍媒社論以「白色恐怖漆成綠色，我們依然認得」(https://udn.com/news/story/11321/2886710)大肆批判，文中卻多有刻意誤導輿論之處，應予辨明。

文章首先將本次搜索行動與「促轉條例」連結，這是有意為之，企圖將本案與即將登場的轉型正義掛鉤，若能將本次行動導向不合法不正當，就能建構一頂保護傘，遮蔭接下來的調查國民黨不當黨產及威權資料之舉，到時候喊起冤來較能名正言順，還能塑造民進黨政府一貫不顧人權、鴨霸蠻幹的印象。但王案與促轉條例無關，而是涉犯國安法，情節嚴重許多，如此類比顯屬不當。

文中不止一次提及「綠色恐怖」，並說為沒見識過白色恐怖的新世代做了示範。此言荒謬至極，不僅試圖重塑白色恐怖面貌，也傷透當年受害者的心。白色恐怖時期，憲警直接破門逮人，要關要殺，純憑當權者自由心證，毫無程序正義可言，莫名其妙曝屍刑場或監禁至死者數不勝數，哪有可能如本案一樣，任由王炳忠堵門拒檢並開直播？最後還無保請回，當天就放人回家睡覺？以前絕無可能。這種對比無論是要醜化這次的傳訊行動，還是要淡化當年的侵害人權劣行，都是動機可議。

另外，該報也為周泓旭叫屈，文中說他僅是「無足輕重的小共諜」，還批評說李明哲案都已經判刑，周案卻遲不審結。問題是，李是「被認罪」，這才快速定讞，周案則是檢方上訴，現由高院審理，豈非剛好證明我國司法制度健全，不會有如李案般屈打成招之事嗎？而周既是共諜，就關乎國安，怎會「無足輕重」？再來是為兩蔣叫屈，社論說當年台灣風雨飄搖，是兩蔣使用動員戡亂法令維護國家安定。這是該報一貫的維護兩蔣統治正當性的言論，同樣是為未來遇轉型正義搜索時叫起撞天屈鋪路。

不論促轉條例、白色恐怖、周案、李案或兩蔣，拿來與本案對比都是不倫不類，重點顯然都在話外之音。至於文末提到本次行動是為拉抬執政黨選情，惟觀察後續輿論走向，該報是多慮了。

（作者為國立政治大學教育學院研究生）