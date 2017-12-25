自由廣場》假如陳致中ＰＫ蔣萬安

◎ 陳安

陳致中宣布投入高雄市議員黨內初選，引發筆者一個狂想：假如陳致中ＰＫ蔣萬安，結果會怎樣？

六都市議員是複數選制，只要抓住一部分人胃口，就有上壘機會，陳致中是選過立委的人，在兩黨緊繃動員下，還斬獲四萬八千多票，扁家在高雄打悲情牌，仍有一定的市場票房。但他這次選擇從市議員重返政壇，應該是經過政治精算後的結果，先求有，再求好。

打著前第一家庭招牌，又是阿扁政治香火的唯一繼承人，挑一個輕鬆的戰場，格局不免有一點小。筆者因此才有陳、蔣ＰＫ的狂想，如果有一天真能成局，會是一次很有價值的民主實驗，測試一下台灣民主成熟到什麼程度，說不定還可以一舉解決「轉型正義」的爭擾。

這兩個指標人物上擂台，除了有可看性，也很有比較意義：首先，兩位都曾是「第一家庭」成員，蔣萬安的曾祖父蔣介石，統治中國、台灣半世紀；陳致中老爸陳水扁完成台灣第一次政權輪替，他們所代表的兩個黨，從戒嚴時代搏殺到民主化時代，已經拚鬥了快四十年，來一次單挑會很有看頭。其次，這兩位青壯輩各種條件也相當，年齡、學歷相仿，站在一起接受選民檢驗，還可以順帶檢視新世代對世襲政治的接受度，一舉數得。

當然，角逐首長寶座不太適合，因為對選民不太公平，比較可行的方案是，請兩黨認真考慮一下，徵召他們投入單一席次的立委選舉，選區可挑兩黨實力相當的膠著選區，公平起見，可以考慮選擇中部一個選區當試點，比如彰化就很適合。

以上純屬虛構，萬一成真，純屬巧合。

（作者曾任新聞周刊副總編輯）