自由共和國》李筱峰／ 數則新聞一起看

數則新聞一起看：王炳忠案（左上）、天安門事件解密（右上）、中國藝術家華涌遭中共當局逮捕（左下）及中共軍機威脅（右下）。（報社合成照/路透/中國解放軍空軍發布微博照）

李筱峰／台北教育大學名譽教授

近月來有幾則新聞若能綜合觀察，東西對照，撫今追昔，必有可觀者焉！

先看台灣外在的威脅，繼中共航母遼寧號繞台示威之後，最近共機也頻頻出動繞台，逼近宮古島，進入對馬海峽，台、日、韓備受威脅。

就在共機威脅台灣之際，台灣內部爆出新黨青年軍王炳忠等人涉嫌支援共諜案，遭警方以「國家安全法」搜索、約談，最後請回。此事引發新黨頭頭郁慕明等人及國民黨人指責蔡政府進行「政治迫害」、「白色恐怖」。

王炳忠案新聞一出，我一點都不覺得詫異，王炳忠及新黨這些人，這幾年來不是經常跑北京朝「共」聽訓，肅立向中國國歌（義勇軍進行曲）致敬的嗎？他們本來就以對方為「祖國」，替中國打壓獨立台灣，眾人皆知。替「祖國」的間諜蒐集情報，也就見怪不怪。而中國「國台辦」不是也跳出來抗議，譴責台灣當局在打壓他們的人嗎？真要謝謝國台辦出來作證，若用兩蔣時代的話，就是證明王炳忠等人是「共匪同路人」。這種「共匪同路人」若回到蔣介石時代，老蔣的紅硃筆一揮—「速即槍決可也」！弔詭的是，回到老蔣時代，新黨（國民黨也是）這批人不正是「白色恐怖」統治的支持者嗎？好笑的是，郁慕明說「王炳忠只是小孩子，還能危害國家安全嗎？」他忘了當年他所效忠的蔣政權所實施的「白色恐怖」，不是有許多「小孩子」喪命馬場町，或身陷火燒島嗎？他怎麼沒感覺。去看看綠島人權園區的垂淚碑，柏楊的題詩—「在那個時代，有多少母親為了她們被關在島上的孩子，長夜哭泣！」甚至當年還發生過有真正的小孩，因為父親要被槍決，無人照料他而一併槍決的慘劇。郁慕明怎麼不吭半聲？新黨人沒有一點反省，現在不願意站在民主自由的立場，反而背叛當年所擁護的「蔣公」，去和當年發誓要消滅的「共匪」站在同一陣線，威脅台灣。

就在王炳忠案爆發的時候，又有兩則新聞發人深省：一是中國藝術家華涌拍攝北京「低端人口」被驅逐紀錄片PO上網，遭到中共當局逮捕；二是英國國家檔案館近來解密，揭露中國國務院評估天安門事件最少有一萬人死亡。這兩則新聞其實也是見怪不怪，中國這種草菅人命、蹂躪人權的「常事」，已是常識。但是好有一比的是，王炳忠、新黨、國民黨等藍色頭腦，不認為這個會用坦克、機槍屠殺學生的國家有白色恐怖。反而認為台灣對他實施「白色恐怖」，意思就是，我們要讓他們勾結專制中國來併吞台灣，才沒有白色恐怖？

中共航母、軍機威脅於外，這群吃裡扒外的ＸＸ（難以形容）裡應於內，這是台灣最大的隱憂。

所幸，在隱憂中仍見生機，以下三則新聞即是：一、歐洲議會十三日通過決議案，重申支持台灣參與國際組織及活動，並強調亞太和平是歐盟重要利益，呼籲東海、南海及台海各方和平解決歧見；二、美國國防部發言人Christopher Logan回覆中央社，美國將堅定支持台灣自我防衛能力，提供台灣防衛性武器，讓台灣能抵制任何威脅台灣人民安全或社會、經濟的武力或其他形式脅迫；三、川普總統依「台灣關係法」簽署國防授權法案讓美台軍艦可互停港口。

當然，新黨王炳忠們的祖國又叫了「美國軍艦停靠台灣之日，就是武力統一台灣之時。」台灣人啊！新黨王炳忠們的祖國圓夢之日，就是民主自由毀滅之時！