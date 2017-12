自由共和國》張耀文／「考招考招」 制度與高三學習不完整

張耀文/台大電機系特聘教授

高等教育的成敗,在於是否能有效提升國民素質、發揮創造力和帶動產業與科技發展,藉以提升整體的國計民生水準,此攸關國家的競爭力,沒有扎實的高教學術水準,就不可能有堅強的產業。台灣的半導體就是一個鮮活的例子,去年產值約二.四兆元,撐起台灣工業產值的半邊天,名列世界前三強,有效提升台灣的國際聲望和地位,靠的就是台灣在此領域堅強的產學研發能力。

然而當今台灣的高教卻是問題叢生,廣設大學和少子化是當今高教的兩大毒瘤,影響廣泛而深遠,多項問題因此而生;例如,大學的考招制度因此被嚴重扭曲,到處充滿著搶學生的算計,不僅缺乏高教育才的核心價值,使我們的高教問題雪上加霜,更置台灣未來的競爭力於不顧。當今的考招核心問題在於是否選擇建構一個公平正義的制度,來多元選才和提升台灣未來的競爭力,還是要繼續玩搶學生的把戲,來傷害學生的權利和社會的公義呢?

眾多的高三學生為了準備於寒假舉行的學測和參加三、四月起的繁星與申請入學,因學測不考高三的課程內容(本屆起國文和英文例外),在學測考試為重的現實下,無心於高三的在校學習,造成學習不完整和教學現場紛亂。尤其在申請放榜後,眾多就讀學系確定者無心課程學習,甚至干擾到欲參加七月指考者的學習氣氛,造成很多指考生選擇到補習班或在家做考前衝刺。影響所及,不僅高三課程學習效果不彰,甚至影響大學的銜接學習。台大的研究顯示,指考生在大一的銜接課程,如微積分、普通物理、普通化學和普通生物等科目有優於申請生的表現,雖然此原因可能多元,但學習完整所扮演的角色應具積極的意義。

高三學習不完整的弊病,以目前的「考招考招」制度 (即高三寒假考試↓三四月招生 ↓七月考試↓八月招生),難以解決。最近輿論吵得沸沸揚揚的甄試衝堂問題,也是「考招考招」制度無解的弊病。而且此問題未來在一○八課綱實施後,為因應第一階段考科(X考科) 鑑別率降低而增加篩選倍率後,會使衝堂問題更加嚴重。更嚴重的,在一○八課綱實施後,高三寒假第一階段自然科考試知識含量遠低於語文科目,造成想讀電機和物理等系的學生最佳的準備策略,竟然是加強國文和英文,甚至因此可能造成自然科學領域競爭力的降低,此更是「考招考招」制度無解的問題。

對一○八課綱實施後的考招制度,教育部廿三次考招會議建議和大考中心四場公聽會達八十三.八%與會者贊成的「考完後招」制度 (全部考完後再啟動分發作業),雖不一定完美無瑕,但對解決高中學習不完整和教學現場亂象,明顯優於本屆招聯會主事者強推的現況微調「考招考招」制度。

降低高三學習不完整問題的另一個可行方法是,在申請入學放榜後, 提早啟動與高中端合作的大學可認抵學分先修課程 (可獨立或聯合各大學進行) ,考量高三學習現場實務,設計銜接課程內容,並以線上數位學習方式,輔以適量的實體諮詢與評量,以降低因地域偏遠所造成的不便與差異。

另「考完後招」制度,配合前述公聽會達七十六.三%與會者贊成的「一次分發」方式,也可以解決目前賭博式分發的亂象,即要求參加指考者須先放棄申請錄取的結果,此易逼使申請獲得錄取者,縱使不滿意其申請結果,大多也不敢放棄申請錄取而毅然決然參加名額可能不到廿%的指考,造成不正當搶學生手段的盛行。

配合「考完後招」和「一次分發」等制度,台大建議採用「多元同步最優入學方案」以解決此分發亂象。此法根據學生的多元評量成績和其多元管道的志願序,同步分發至其有資格錄取的第一選擇,消除其因猜測或賭博所可能造成的失誤和壓力。此方法植基於二○一二年諾貝爾經濟學獎的《大學入學招生與穩定婚姻理論》(“College Admissions and the Stability of Marriage”) 研究論文,應是對考生和家長(甚至所有學校)最佳和最沒有壓力的分發方式。此方法的初衷在於保持選配的公正性和防止人為操縱而造成公義的喪失,發表五十五年來,已成功應用於美國和台灣的實習醫師分配、器官捐贈者匹配和公立學校分發等實務上。

此方法如同我們的報稅系統,不管是採用夫妻分開報稅或合併申報,稅務系統總是以對納稅人最有利的方式計算稅額。當今的考招制度就如我們報稅時,系統先計算出採用夫妻分開報稅的稅額(申請入學),若納稅人不滿意此結果而想試用合併報稅(指考入學),則須放棄之前可能較佳的夫妻分開報稅方式,此會造成納稅人權利受損而反彈般。

事實上,「多元同步最優入學方案」也可以直接改進當今賭博式分發的亂象,即參加指考者無須先放棄申請錄取結果,此錄取結果即為其後續參加指考可得的最低保障志願,免除考生在當今賭博式選擇下所造成的巨大壓力。

當今的考招問題複雜叢生,其他的主要問題尚有非科學的研究誤導考招政策、未來考招制度與一○八課綱缺乏連動、大考中心學測國文寫作單獨考試時間不足且倉促推行、教育投機者不擇手段搶學生、不穩定的白老鼠實驗考招制度、繁星入學制度的改進等等。考招策略一定要賭博猜測,大學選才一定要爾虞我詐嗎?非也,考招選才的制度可以是簡單易行,解決之道在於把每個考生都當成自己孩子,本諸良心和專業而已!

