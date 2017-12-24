自由廣場》沒有兵哪來國防？

◎ 姚中原

監察院國防及情報委員會十二月廿一日一份調查報告指出，政府推動募兵制至今，人員招募迄未達標，數度延期，在義務役役男徵集完畢後，恐形成國軍主戰與救災部隊人力缺口；監察院並以恐形成「重大國安風險」，希望行政院及國防部正視此問題。

當前中共軍機與軍艦威脅台灣程度與以往大為不同，我國國防政策若無彈性調整，導致戰略及建軍方向錯誤，將造成國家資源的錯置與浪費，同時會危及國家安全。因此在國家財政及資源有限情形下，台灣是否仍應固守「募兵政策」不變，就值得國安單位及社會各界深思。

即使川普政府十八日剛發表的首份國家安全戰略報告表明，美國會根據「台灣關係法」的承諾，提供台灣合法的防衛武器以嚇阻威脅；但我國的國家安全不能寄託於美國的善意，也不可能完全依賴美國的保護，仍必須要有自己的國防戰略規劃以及基本兵力維持。

去年十二月十二日，國防部長馮世寬在立法院公開表示，民國一○七年開始，不再進行徵集一年制義務役常備兵，而且「這個決定絕對不會改變」。其實不論「募兵制」或「徵兵制」，都不是單一的國防政策，而是涉及國家安全戰略及台灣經濟維護的重大國家政策，因此不能輕易停止義務役的徵集制度。

換言之，只要兩岸關係未明顯改善，以及中共未公開承諾「放棄武力犯台」與兩岸未簽署「軍事互信機制」之前，台灣為維持有效嚇阻的軍隊，都要擁有一定數量的兵力，亦即在募兵政策改良及推動下，「徵兵制」仍應是一個隨時選項，不能輕易放棄！

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長）