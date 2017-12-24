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自由廣場》打著人權反國安？

2017-12-24 06:00

◎ 倪國榮

台獨與促統都是主張，都是言論自由，唯付諸行動上，中共既敵對台灣，反對台獨，那麼台獨就沒有通敵的問題，促統合於中共要求，當然有通敵問題，造成國安危機。

王炳忠涉共諜案，目前雖為證人，但被搜索後，有如點燃小政治火藥庫，藍營與中國可謂火力一致譴責，中國國台辦發言提升到統獨，國內藍營則重在有否人權違犯，也就是三票即搜索票傳票拘票帶齊併用的問題。

由於是國安案件，檢調勢必有時間上不允許拖滯的問題，搜索完即刻要偵訊，不能再拖，而王炳忠突然抗拒不開門達四十分鐘，還在屋內直播，被偵訊完即開記者會回擊，顯意圖就人權大做文章，轉移國安焦點。

若王所涉為一般刑案，當然檢調三票合一不成比例，一定是侵犯濫權，但王等被監聽年餘，涉已被判刑之周姓共諜案，如此國安問題案件，其程序果有異於一般刑事程序應可了解，因為國安是與民眾安全之人權息息相關，國安失敗，則國家失敗民族潰滅，當不能以一般人權來作辦案程序考量。

王案既然引起人權討論，何不就立王炳忠條款修正國安法，使檢調辦國安案件程序上能有效，而沒有強烈反彈爭議呢？實則此次王等四人能夠偵訊後回家，就可見檢調沒有刻意對號入座，反而王反彈罵檢調像黑道，實對法治不尊重，並一再開記者會質疑程序，卻對其涉國安案件不徹底說明，避重就輕。

到底是國安重要，還是一個國安案件的「人權」重要？國安案件辦案的程序可與一般刑事辦案程序一樣嗎？這是國安修法應區別出來的重點，在沒有偏離憲法人權原則下，為有效維護大眾安全，應修法給予辦案人員更於法有據空間。

（作者為新竹市民）

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