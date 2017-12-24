自由廣場》花媽心內話 無聲勝有聲

◎ 鄧鴻源

陳菊在任期倒數時刻，做了出書的抉擇，這本「花媽心內話」才面世，政治場域的競逐，終究還是最尖銳的稜角，在民進黨內劃得不少人大聲喊疼。其實，這本書最後一頁，給人的「懸念」更大，也就是花媽未來的動向問題。

為什麼選擇在這個時刻講「心內話」？其實也不難理解。從民進黨初選的時程上來看，四個執政不連任的縣市，預定最遲在明年三月上旬就要完成作業，一旦初選完成，以高雄「頭過身就過」的當地政情，屆時局面無疑將轉到準提名人身上，現任市長等同進入看守狀態，因此在此歲末交替的時刻，首發起身炮，應該是經過理性評估後的結果。

話雖如此，此時，花媽出書所造成的結果似乎與預期相悖，花了很多篇幅討論早期的出頭經過，傷了同黨的同志，不是很明智。平心而論，政治人物過去的風風雨雨，不應說得太多，畢竟主觀成分居多，不需自我貼金。花媽應站在更高的高度上看問題，提出未來台灣要走的方向，如：民進黨應如何培養人才？如何帶領台灣衝出中共所設下的難關？不必過於計較民進黨內的競爭。如能做到如此，陳菊應可在歷史上得到極高的評價，說不定還可得到諾貝爾獎。

陳菊在台灣民主發展的歷史地位上，已毋庸置疑，她在對抗國民黨殘酷的鬥爭歷史上，沒有幾人能與其相提並論，她的正義、良心與道德勇氣，已經讓許多男人汗顏。如果孫中山只參加一兩次戰役就算是阿歐西的「國父」，那麼陳菊應該比孫更偉大，畢竟孫中山只有在倫敦被滿清大使關押一陣子，其他時間大都在海外流亡，而陳菊一生大都在台灣與國民黨周旋，且在美麗島事件時可能因「叛亂」罪名而付出生命，最後是坐了好幾年政治黑牢。

陳菊在高雄市長任內，政績卓越，證明她不是只會搞「革命」，也會治理市政或國家。總之，陳菊實在沒有必要學一些政客卸任後，擔心被忘記而出書自我褒揚，陳菊無聲會更勝有聲。

（作者為大學教授）