自由廣場》王炳忠網路直播這件事

◎ 吳景欽

王炳忠於遭警調搜索時開網路直播。法務部長稱，已違反偵查不公開。惟被搜索者直播搜索過程，果具有不法性？

根據刑事訴訟法第二四五條第三項，須嚴守偵查不公開的對象，為檢察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他依法執行偵查程序的公務員，而不包括一般人。故基於程序法定，致不得類推下，他如被告、犯罪嫌疑人或證人等，就非此條項所規範的對象，自也無違反偵查不公開之問題存在。至於刑事訴訟法第一二四條，雖規定搜索應保持秘密，卻附加應注意受搜索人名譽之用語，顯見，規範對象仍限於執法者，而非一般人。

而被搜索人開網路直播，是否觸犯刑法第一三五條第一項，法定刑為三年以下有期徒刑的妨害公務罪呢？由於此罪，須是對依法執行公務者施以強暴脅迫，才足以該當，拿出手機拍攝，實很難想像，有何強暴脅迫之處。

其次，依據刑法第一三二條第三項，非公務員洩漏國防以外機密罪，可處一年以下有期徒刑，故網路直播搜索過程，似可以此罪來追究。惟須注意的是，此罪須是行為人因業務或職務而得知或持有機密消息，並將之外洩，才足以該當。而被搜索人拿手機直播，乃為反蒐證，亦非屬因業務或職務而得知之資訊，自然無法該當此罪。

再來，是否有可能涉及刑法第三一五條之一第二款的竊錄罪呢？由於此罪保護的是個人隱私權，故須是竊錄且拍攝他人非公開的活動。而因直播是拍攝自己居住所在，就根本不可能合致此等要件。

如果刑法之罪，皆無以成立，那是否會涉及個人資料保護法第四十一條第一項，法定刑為五年以下有期徒刑的洩漏個資罪呢？因此罪於主觀上，須有為自己或他人不法利益或者是損害他人利益之意圖，則於受搜索人開網路直播，並非是為獲取什麼利益，明顯是自保下，就難合致於此等意圖，致僅能對之為民事侵權行為的求償。惟公務員執行公務，能否主張隱私權保障，恐也有疑問。

故於現況，被搜索人開網路直播，實處於無法可罰的狀態，主事者就得藉此機會，趕緊修法填補此等漏洞，以讓法制跟得上時代與科技的變遷。

（作者為真理大學法律系所副教授）