自由廣場》幼稚園納入正規學制

◎ 黃榮文

國內的少子化現象由來已久，造成的原因不一而足，政治、社會、經濟、治安等都是，之前更有刊物將台灣生育率偏低歸因於新台幣匯率，看似可笑，但正反映出庶民的無助與徬徨。「如何提高台灣生育率」事涉廣泛，無法以單一對策因應，歷任政府至今亦無有效的解決方案。

但少子化造成的教育問題則已火燒屁股，主管教育機關卻一再以頭痛醫頭、腳痛醫腳的方式處理，例如：生額不足，國中小就以減班、減少每班學生數方式舒緩，而師資方面則以遇缺不補、鼓勵退休，或以各校教師介聘互補等方式，苟延殘喘；大學及技專校院等高教體系，則鼓勵招收外籍學生（名為擴展國際視野，其實招的多是中生）、強制辦學績效不佳的私校轉型或退場等方式處理；但介於中間夾層的高中職則不知如何面對即將罩頂的滔天巨浪，許多私校董事憂心忡忡，無語問天。

許多專家學者一再呼籲政府往下將幼稚園教育納入正規學制，先行實施K-9的十年國教，再伺機實施K-12國教，卻未見歷任政府採納，反而在選前競相提出政見，自九年國教往上加碼為十二年國教；選後馬政府更在未籌備完竣下強行實施，引發諸多後遺症，弊大於利，且完全無助於解決少子化問題。建議蔡政府應立刻著手規劃將幼稚園教育納入正規學制，在最短時間內付諸實現。

由於各國小建置幼兒學制（即幼稚園，目前國教署稱之為學前教育）相關校舍、設備及徵聘師資須有一段期程，因此建議正式實施前的過渡期間，適度放寬入學年齡，如一○七學年度新生，不必侷限於一○七年九月一日前須滿六足歲，進而鼓勵至一○七年十二月卅一日前年滿六歲者均可入學。如此一來，短期內可適度補充各校小一新生人數短缺問題，有效減緩少子化的教育衝擊，同時可避免加開幼稚園的第一年，各校相關設備建置不及，無法容納瞬間暴增的全學年度學生；長期（K-12國教正式實施後）而言，減輕父母教育負擔，應可適度提高國內生育率。

至此，教育部國民及學前教育署即可改名國民教育署，因托兒及托嬰實屬各縣市政府轄管業務。

（作者為彰化師大兼任教授）