社論》台灣共識極大化

民進黨立委姚文智日前宣布投入台北市長選舉，獲不少同黨立委、市議員支持。（資料照）

二○一八選舉，民、國兩黨先後通過首波提名名單。民進黨現任縣市長皆獲提名，包括基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣。蔡英文主席稱：「政績就是最好的宣傳」。倒是，先前傳出阿扁預測：宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、澎湖縣會是重災區，如果政府執政成績持續不佳，新竹市、台中市、雲林縣也有可能生變。至於國民黨，則有苗栗縣、南投縣、彰化縣、連江縣已告提名確定。

民主選舉，乃是參與者的技術競賽，但總目標在於促進國家向上提升。從相關部署與選戰言論來看，民進黨高層顯然是自信滿滿的。反觀國民黨、柯文哲、時代力量，面對二○一八選舉，至今傾向靜觀其變。執政優勢的民進黨，表現出以動制靜的選戰思維，躍躍欲試，積極爭取，不見得是壞事。特定選區主戰派高唱雲霄，有人或想搬開二○二○的絆腳石，為此不惜一戰、雖敗猶榮的氣概。然而，滿腔熱血，也要看清整體戰場的面貌，以免在壕溝跌跤。

宜蘭縣，代縣長陳金德，推出種種利多農地政策。那些積極作為，或許有經過政治精算，但對於民進黨的宜蘭價值，是否造成質變，也有問號。萬一選舉失算，又犧牲了理念，就太不划算了。台北市，姚文智委員宣布投入市長選舉，獲不少同黨立委、市議員支持，但民調支持趨勢並不樂觀。國民黨方面早已宣稱，提名策略要看民進黨與柯文哲的分合，言下之意頗為期待鷸蚌相爭漁人獲利。是以，謀定而後動，台灣共識極大化，才符合民進黨贏的佈局。

高雄市，原本的劍拔弩張，演變成流彈四射。一場黨內初選，原可正面展現人才濟濟，卻隱約陷入派系鬥爭，支持者情何以堪？市民觀感如何？難道不怕重蹈國民黨失去高雄長期執政優勢的覆轍？如果十多年前的派系恩怨，成為左右明年初選、競選的主要因素，派系利益高於民進黨，不是團結擴散而是分裂內耗。而高雄市，一直是吳敦義最想光復的選區，假使民進黨自亂陣腳而馬失前蹄，政治效應非同小可。當然，這也要看國民黨的路線調整能否回應民意。

新北市，先前民進黨一再撩撥國民黨的內在矛盾。選舉本來就是爾虞我詐，此舉也不必予以道德審判。只不過，旁觀者倒可以藉此看到，侯友宜確屬民進黨心目中的勁敵。就此而言，新北市與台北市，民進黨更應有整體觀，否則，一旦形成雙北兩面作戰態勢，有沒有把握一次打贏兩場戰爭？如果這種劇本成真，拿下雙北自屬大勝，一輸一贏也有斬獲，只是要嚴防雙輸下場，因為雙北若皆非同黨、盟友主政，對於小英政府牽制不小，堪稱二○二○一大變數。

可以想像，前述阿扁分析指出的民進黨較弱環節，理所當然會成為對手猛攻之地。除此之外，儘管民進黨完全執政，但台灣的整體政治結構，綠營仍未佔有穩定過半的板塊。執政有優勢，政績也才稍有起色，實在沒有輕敵的本錢，這是在野的操作空間。一年多來，從年金改革、一例一休、同婚立法到追討黨產、轉型正義，不滿情緒再加上民粹動員，導致小英政府支持度受損；如果明年選舉之前，產業經濟就業所得仍欠有感政績；如此執政景況導出的選舉戰略，應該是守勢為宜，而非反守為攻。

二○一四，地方政治版圖變色，主要是拜馬英九親中總路線失敗、公民力量崛起的共伴效應之賜。如今時移勢轉，頭家權利意識高漲，完全執政是資產也是包袱。民進黨要維持二○一四戰果，並不容易。更何況，內有選戰經驗堪稱豐富的吳敦義，年輕世代、知識階層較為屬意的柯文哲、時代力量；外有繞台、窮台咄咄逼人的北京，以及朝鮮半島危機、川普稅改效應，不可小覷。觀察選情的民意觀點，要在朝野監督制衡、國家穩健前進，但願每經一次選舉，台灣共識的版圖就擴大一次。