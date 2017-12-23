自由廣場》不是禮讓是務實

◎ 黃秀梨

二○一八民進黨台北市長提名好？還是不提名好？老實說這是一個高難度的政治題目，如果按照民進黨過往的慣例，應該是不會提名，因為民進黨在二○一四台北市長、新竹縣長、二○○九花蓮縣長都曾禮讓過，下一屆包括台北市在內所謂的艱困選區也有部分縣市可能再度禮讓無黨籍。

雖然很多綠營的支持者和討厭柯文哲的人都會認為一個全面執政的政黨不該在首都缺席，然而既然二○一四已經禮讓柯文哲並且已經當選台北市長，且要競選連任已經成為事實，在柯文哲當選看好度也不錯的情形下，民進黨如何不禮讓？

唯一的解藥就是能找出比柯文哲強的人選。然而當今政壇上民進黨籍唯一能夠和柯文哲匹敵的就屬賴清德一人而已，但把賴清德院長請來選台北市長適不適當，民進黨中央可要好好考量清楚。

另外，很多人一再攻擊質疑柯文哲說過「兩岸一家親」，但個人總認為說「兩岸一家親」的人，總比主張「兩岸同屬一個中國」或長期主張統一的政黨或政治人物好太多；況且根據《財訊》報導台北市長柯文哲在台大醫學院上課時，學生幫他整理出的「柯語錄」，裡面就有「我生平最討厭三樣東西：蚊子、蟑螂、國民黨」。縱使禮讓柯文哲繼續連任，應該還符合台灣人普遍認為的「國民黨不倒台灣不會好」的最高指導原則，政治就是兩害相權取其輕，相信民進黨會有智慧處理的。

（作者為退休高中教師）