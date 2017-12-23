自由廣場》電動車很機車

◎ 張勳慶

為了降低空污，閣揆賴清德宣布紅害減半大作戰。此一政策幾乎全面著力在與民眾密切相關交通工具上，例如二○一九年把一百五十萬輛二行程機車淘汰，二○三五年機車全面電動化，汽車則是二○四○年為準。而且不排除要恢復排氣量一百五十西西以下機車牌照稅，交通部粗估一年可進帳五十億元。

這些針對交通工具而來的大翻轉，是否能降低國內空污問題，可能仍得靠其他產業一同齊心下才能達成。但真正的問題仍是得回到市場面，因為在數年前就有地方政府用電動機車配發給村里幹事，但不是充電上有困擾，就是馬力不足，維修成本高，又或者根本不適合山區爬坡。試想假如郵差送信，都先被交通工具給打敗，又或者全國一千多萬輛機車要充電，比加油還麻煩，徒增虛耗時間成本，連警察都喪失機動力，消防車打火都跑不動；還有加油站的轉型，安全標準的建立，這些都能在二○三五年全都完成嗎？

另一個關鍵就是價格，若國內汽機車廠都能如期推出電動車，但民眾和公司行號首先考慮是性價比。若性能和吃油的汽機車相比一樣，特別是在技術上突破，全國機車行也能有合理維修上的價格和便利，那或許可行。若是不能，對靠機車代步為主的中南部或偏鄉，等於是在擾民，而且還會把成本轉嫁出去。不論是農產品，或者是電商的宅配、平信的成本、公車的費率、計程車的起跳，都會產生變動，這又或進一步對民生物價造成推升，甚至連公共工程所需的運輸工具需求，都無此大馬力工具，這些問題若又遇上經濟上仍處於低薪，等於會產生物價蝴蝶效應，這些衝擊，政府和國人都準備好了嗎？

至於交通部有意復徵排氣量一百五十西西以下機車牌照稅，若依使用者付費精神，自當如此。可是這除了會掀起一陣政府搶錢的臭罵外，又真能讓廣大的機車族改搭大眾運輸嗎？特別此一問題越往南走，越困難重重，偏偏以地區或縣市國民所得而論，又會產生在窮人身上剝皮之痛。

（作者為文字工作者）