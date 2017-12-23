自由廣場》民進黨會失去政權嗎？

◎ 陳茂雄

由於執政團隊的民意支持度每況愈下，會讓人覺得民進黨的大勢已去，政權將保不住，事實上沒那麼嚴重，從中國國民黨的候選人初選制度改為全民調，就知道該黨的地方派系及中國勢力正打得火熱。

中國勢力規劃派人投入二○一八年的地方選舉，佔了政治版圖，以後才有機會掌控黨機器。中國國民黨以前的初選是黨員投票加上民調，這種制度有利於中國勢力。地方派系利用掌控黨機器的機會，將初選制度改為全民調。民調的過程中，當詢問到藍營支持者時，中國勢力及地方派系都有機會獲得支持，可是詢問綠營支持者時，必定會封殺統派候選人，此招可壓制中國勢力。

由於中國國民黨出身獨裁政權，其特色是以黨領政，地方派系完全聽中央黨部指揮，由於地方派系缺乏政治理念，因而跟著中國勢力認同「一中原則」。該黨在各地方廣設民眾服務社（站），因而黨部的樁腳比地方派系強，又掌握資源，造成地方派系完全聽命於黨部。

二○○○年中國國民黨因為分裂而失去政權，二○○四年又因連宋合產生矛盾，中性選民不能接受，加上中國的介入引起台灣人的反感，造成中國國民黨不能班師回朝。由於八年的在野，該黨失去政治資源，樁腳逐漸被地方派系掌握，中央黨部要完全掌控地方派系有點力不從心。

在野八年使地方派系得不到政治資源，因而在二○○八年的大選乃大團結，造成全面獲勝，只是馬英九認為大選獲勝是因為他個人的魅力，與地方派系無關，因而切割地方派系，又因為挑起內鬥，加上「郭冠英」們引起台灣人反感，造成中國國民黨崩解。

吳敦義為了恢復地方派系的人脈，不得不暫時切割「一中原則」，引起中國及在台灣的中國勢力不悅，因而積極抵制吳敦義所主導的地方派系，規劃在二○一八年的地方選舉攻城掠地。地方派系也不是省油燈，立刻將初選改為全民調，利用綠營支持者來抑制中國勢力。

民進黨的氣勢不佳，也未必失去政權。雖然中國國民黨的地方派系恢復不少人脈，地方選舉及立委的選戰或許會有所斬獲，但要贏得總統大選還是有困難，因為地方派系與中國勢力的和解還相當遙遠。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）