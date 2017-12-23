自由廣場》司法的專業與外行

◎ 莊勝榮

台北地檢署指揮調查局搜索王炳忠住處，最後無保釋回，這原本屬於專業法律部分，在政黨及當事人炒作下，好像變成政治事件，這就是台灣的悲哀。

還好，在悲哀之餘我們也看到一道光芒，台灣還動得起來在辦危害國安的案件。以往的國安案件，到了法官手裡經常輕判，讓第一線的調查局人員及檢察官搖頭，我們的國家還要活多久？我們到底為誰辛苦為誰忙？有些興起不如歸去的念頭。

有外行人要求公布王案偵辦情形，還虧他是聰明絕頂。外行人不說話，人家不知道他多麼外行。偵查不公開，這基本常識，他不知道還胡扯。而且，偵辦中的案件，發展到什麼程度，沒有必要洩露，難道要辦案人員吃上妨害秘密罪嗎？再者，有無共犯一般人不知道，只有承辦的人清楚，搞不好案件剛開始，還有共犯，要求公布犯情豈不是叫共犯逃跑？況且，案件沒有結束，又如何公布？隨便公布，難道要像偵辦馬英九案，惹來因為錄音光碟妨害秘密的官司嗎？

我當了三十年的律師，偵查中搜索，沒有機會在現場，很簡單，依刑事訴訟法一五○條規定，當事人及辯護人在審判中才有在場權。偵查及審判中，有必要得命被告在場，因為有些文件或證據需被告辨識、確認。

也有人說王炳忠是證人，豈可搜索。刑事訴訟法一二二條規定，搜索的對象包括被告及犯罪嫌疑人，第三者的搜索，有相當理由可信為被告或犯罪嫌疑人也可搜索。因此，既然王是被搜索的對象，他的法律上身分應該很清楚。這麼專業的規定，哪是外行人隨便說話以訛傳訛？

外行人又說，如果王有犯罪為什麼無保釋回。這就是專業跟外行的差別。搜索後還要分析案情，有些案件向上發展，甚至有共犯，辦案人員會做整體計畫，無保或限制出境，抑或押解監獄甚至禁見，以確保後續偵查作為。這牽涉到辦案技巧，絕非一般人體會得到，就算法務部長也未必清楚案情及緣由，何況一般看電視及報紙、網路新聞的人？讓專業的歸專業，外行的歸外行，我們不必拿香跟著拜，到時候拜錯了怎麼辦？

（作者為律師）