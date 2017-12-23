自由廣場》集體力量打破沉默

◎ 黃斐新

台灣人認知的美國通常與「自由、民主、開放、平等」劃上等號，很難想像成千上萬的當代美國人每天面對「保守、暴力、壓迫、歧視」。

十二月十八日最新一期美國《時代雜誌》，票選二○一七年全球年度風雲人物為「打破沉默者（The Silence Breaker）」，以六位女性的親身故事點出美國近期一連串公開譴責性騷擾與性霸凌的新聞事件。報導「#我也是（#MeToo）反性騷擾與性侵全球網路標籤活動」鼓勵美國曾經遭遇性騷擾的男男女女說出自己的經歷，以集體力量打破沉默，拒絕容忍性暴力。「#我也是運動」從美國發起，目前已經擴展為全球性文化運動和實際的街頭行動。集結跨種族、跨黨派、跨國籍、跨階級、跨年齡的當事人集體發聲，喚起性別意識，正視身體自主權。

細看雜誌封面，我們只見五位女性的身影，封面故事第六位女性的照片以手肘呈現。這隻匿名手肘不只代表一人，更象徵千千萬萬人面對性騷擾和性侵所感受到的恐懼，害怕公開自己的身分可能帶來的負面影響，反映出當代社會仍存有「譴責受害者」的迷思。當性霸凌從不能說的秘密變成公開的秘密，當生活經歷從個人議題成為公眾議題，當一人的故事召喚出集體認同，我們談論的便不再只是美國近來性騷擾醜聞的男性當事人們。包含娛樂界的好萊塢金牌製作哈維．韋恩斯坦（Harvey Weinstein）、政治界資深民主黨眾議員約翰．柯尼爾斯（John Conyers Jr.），新聞媒體界知名節目主持人查理．羅斯（Charlie Rose）以及學術界、司法界和時尚界的權勢人士等。我們面對的是父權做為體制，性別做為霸權，權力做為結構的操縱與濫用。

「#我也是運動」產生實際效益，制裁性騷擾加害者，喚醒人與人之間的尊重。從教育角度出發，從人權立場出發，「#我也是運動」昭示「發聲」的力量，以有血有淚的真實人生編寫性別平等教育教材最基本的一課：性騷擾行為不是輕鬆的玩笑或無意的舉動，而是不被允許的性霸凌。

​（作者為世新大學性別研究所碩士）