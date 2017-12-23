自由廣場》美國優先的國安戰略

◎ 雲程

川普上任後全面緊縮移民（禁穆斯林）、氣候（退巴黎協議）、盟邦（要北約分攤）、貿易（退出TPP）、邊界（建美墨圍牆）、健康（退歐氏健保）、科技（砍預算）、能源（棄綠能回頭用煤）等議題，大肆拋棄美國世紀（Pax Americana）的家當，令盟友擔憂不已。所幸，在凱利接掌白宮幕僚長，嚴整內部倫理並管制了川普放言、隨意見客的慣行後，情勢有改觀。

近日的《國安戰略報告》，回顧戰後美國如何透過政治、經濟建制，如〈馬歇爾計畫〉等，鞏固軍事成果的歷史。《報告》中，川普的「美國優先」被定義為：美國開放經濟與政治給未具有共同價值的國家使其獲益，是希望有朝一日這些國家也開放自己的經濟與政治體系，讓美國獲益。頗有不讓尼克森之勢。

在「美國優先」口號下，《報告》以「冷戰後美國二十年的戰略飄移」以及競爭者惡意利用為楔子，提出保護美國人命與生活方式、促進繁榮、以實力維護和平、促進美國影響力等四大戰略支柱，並「以結果為判準」的「有原則的現實主義」做總結。

《報告》指名中國二十一次，集中在不公平貿易、補貼、不遵守國際法、利用民主開放經濟體系的漏洞等；還十次提及中俄─顯示兩國皆為美國競爭對手。它還提及「不負政治責任的當局為暴君」的信念，暴君在西方民主發展史中具有一定意義，也直搗競爭政權的合法性痛腳。

《報告》不斷聲稱美國將與「同心的盟國和伙伴」攜手，體現了奈伊（Joseph Nye）所言：盟友體系是美國最大的資產。在《報告》中，台灣是美國依據〈台灣關係法〉提供正當防衛需求與嚇阻的承諾對象，被放在軍事與安全項下。這時候，傳統的三公報，特別是以北京承諾和平解決台灣問題為前提的〈八一七公報〉不見了，只剩下「美國的一中政策」。

《報告》旨在提供美國積極戰略方向，重建美國利基與實力；川普不僅翻轉尼克森「聯中制蘇」戰略，更直指中國是首要威脅。此時，中共以禁止黨員過耶誕節，聲稱「應被看作中國的恥辱節」回應。北京越來越像宣傳「英美鬼畜」的日本帝國。（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）