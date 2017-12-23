自由廣場》轉型正義終於轉動了

◎ 王伯仁

內政部終於正式撤換婦聯會主委辜嚴倬雲和副主委葉金鳳，可說是轉型正義條例通過後「第一砲」，兩者雖無直接關連，但精神上是聲氣相通的。在此給長期被外界和立委批為形象軟弱的葉俊榮部長按讚，一掃過去陰霾，接下來內政部還要繼續努力未竟之功，而強棒隊友黨產會，亦要好好接棒衝刺達陣，做為轉型正義標竿。

婦聯會長久以來，都說願捐出三百多億元，轉型成立基金會做社會福利工作，但和內政部、黨產會三方協商中，婦聯會總是藉故左閃右躲，拖延Ｎ次，到最後，醜媳婦終不願見公婆，選擇破局，接下去還有得「鬥法」。

婦聯會為何不願簽行政契約？吾人推測和其「財產」總額有關，長久以來，他都說總資產才三百多億，海外資產幾乎掛零。其實，根據對該會有所了解的人士指出，婦聯會光國內資產（含振興醫院及華興學校⋯等），資產就超過一千億，遑論海外支部還有許多登記所有權人不明的資產，更是天文數字。就連辜嚴倬雲也不見得全部瞭解掌握。

而婦聯會與內政部、黨產會三方磋商中，官方原訂有隱匿財產，負責人需負刑責規定，婦聯會當然不應允，後黨產會讓步為「科二倍罰鍰」，婦聯會也不會答應，因國外支部財產不說，光國內振興醫院和華興學校的財產，昭昭甚明，叫婦聯會主動計入，不甘心，不計入，他日恐面臨千億罰鍰，不足額負責人和理監事恐要負連帶責任，辜嚴怎麼肯？

歹戲拖棚不是辦法，內政部終於正式撤換正副主委，接下來，就依法堅定走下去吧！

（作者為資深新聞工作者）