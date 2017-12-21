社論》民主老大哥VS﹒極權老大哥

美國總統川普在首份國家安全戰略報告中，凸顯中俄崛起對美國價值與利益的威脅，指出「中國與俄國在挑戰美國的權力、影響力和利益，企圖侵蝕美國的安全與繁榮」。他更強調，這份報告是依據現實主義的原則以應對一個全新的競爭世代，美國正跟中、俄這樣的對手在競爭，美國還在賽局中，而且一定會贏。

就美國的安全戰略角度，中俄雖然同被列為美國的重要威脅，但主要對象是中國，則殆無疑義。此因俄羅斯之崛起，以軍事意義居多；而中國的崛起則包含兩層意涵︰一是經濟力量的增長；一是軍事武力的擴張。兩者均在挑戰當前美國領導下的全球秩序。中國擁有十三億人口，早期在毛澤東左傾盲動主義的統治下，以政府主導的計畫經濟為主，意圖以人為主觀意志扭曲資源配置，忽視市場機制，導致經濟萎縮，帶來飢荒、貧窮與落後。鄧小平掌權之後，打著「中國特色社會主義」旗幟，表面上仍高舉社會主義理想，實際則採行資本主義與市場機制，並藉著龐大人口、低勞動成本與政策優惠之優勢，吸引外資、技術與人才投入，驅動一波長達三十多年的經濟成長，使中國國力大增，經濟總量躍居世界第二。

此波的成長，可歸因於資本主義與市場的驅力，但是，在保護國內的企業與市場方面，骨子裡依舊是以中央威權操控與保護主義編織起羅網，以關稅障礙、脅迫外企技轉、仿冒、盜竊智慧財產、補貼、傾銷等方式，壯大本國企業，削弱外企打入中國市場之競爭力，乃得以累積大量的外貿盈餘，厚植國力。相對的，貿易對手國則飽受貿易赤字、失業率攀升之苦，尤以美國受害為烈，每年入超高達約五千億美元，致使以抨擊中國不公平貿易為選戰重要訴求的川普，成為素人當選總統的奇蹟。

按照社會發展理論，一般人富有之後，生活品質與精神文明會隨之提升，由粗魯不文變成知書達禮；國家的發展軌跡亦然。亦即，當國家發展到一定的富裕程度後，往往會落實民主改革，彰顯自由與人權的價值。然而，發展過程中，自然也存在歧路與陷阱，改革不成，反而倒退回極權、獨裁的老路，亦不乏其例。中國的情況尤其特殊，在歷經百年的民族恥辱後，形成過卑與過亢的雙重性格，一旦脫離貧窮，逐漸富起來，往往無法謙沖自持，反以狂妄自大做為情緒的發洩。從而，中國領導人不但不願推動民主改革，釋放權力，建立一個富而好禮、民主多元的國家，反而加大控制力道，並藉由科技昌盛之助，對內監控幾達天羅地網的駭人地步，人民毫無自由與人權可言。對外則積極擴軍，以武力為後盾，將主權要求無限延伸，抗衡強權，欺侮小國。換言之，經濟與科技之長足進步，本應用於造福人類，例如人臉辨識、大數據、網路等，卻被中國當局當成政治、社會監控的工具。中國這個極權老大哥，已是喬治歐威爾《1984》的進階版，堪稱「獨裁2.0」了。

由此，世人必須面對一個無法逃避的問題︰究竟中國崛起對世人是福或是禍？中國龐大人口的脫貧，本為好事一樁，不可諱言，這是福；但就人類普世價值而言，中國卻是最強大的破壞者，對文明社會是重大的禍害。若由川普的角度來看，中國藉由不公平貿易侵害了美國每年數千億美元的利益，造成美國產業的崩塌與工人的失業，因此，若要達成美國優先，振興製造業，就必須解決中美之間的不公平貿易，及其延伸到軍事對抗的議題。

不可否認，中國藉由經濟成長所蓄積的能量擴展軍備，武力迅速現代化，配合其戰略向外威嚇，使得亞太國家與維護此間秩序的美國備受威脅，美國在抗中連線中挺身而出，有其必然性。然而，川普畢竟具有商人本色，安全戰略報告亦明言「現實主義原則」，因此，川普此際揭櫫強烈的反中戰略安全宣示，本質上是一種談判籌碼的概念，抑或真正要與中國對抗到底？必須由未來的歷史回答，吾人應保持審慎，不宜過度天真。