自由廣場》科技業勞資會議的真與假

◎ 馬克斯威爾

首先，我要為匿名發文跟讀者說聲抱歉，即便身為勞方代表受勞資會議實施辦法第12條保障(不得有不利的待遇)，但實務上此法無罰則，勞工獲得的幫助通常有限且費時，我若無匿名也無法暢所欲言。

回到議題本身，科技業開始舉辦勞資會議是這一兩年的事情，雖然分紅年年明顯降低，還是優於其它行業，無怪乎科技業的工時向來很高，我身邊很多朋友甚至在竹科長期過著四班二輪的不健康生活，但因為有分紅而甘於加班，每天工作12~14小時以上不是新鮮事，所以其實絕大多數的工程師「沒有時間也覺得政府沒有保障」去競選勞方代表，參與勞資會議。

實務上，勞方代表的選舉公告後，若無員工參選，二輪公告時，資方通常會私自指派員工參選，在候選人很少的情況下，這些人必定會當選。

所以科技業勞資會議的第一個問題是，政府沒保障，工時又太長，導致勞方沒有意願參與勞資會議。

資方只要掌握50%以上的勞方代表，輕而易舉就能掌控勞資會議，政府所謂四分之三同意的高門檻，其實只是自欺欺人。

接下來，勞資會議實際議案的過程是什麼？以下提出假的勞資會議常見現象：

一、勞資會議時間短暫，如果是爭議性的提案(無論是資方或勞方提案)，卻沒有廣泛發言討論，充足的會議時間與多次開會，必定有問題。

二、勞資會議紀錄簡略，沒有詳列出勞資雙方的發言內容，或是即使列出發言，通常也只是把資方的意見當作結論。

三、資方的提案沒有可行性分析就表決通過。勞方代表看不到跟提案有關，但只有一級業務行政主管才有權限看到的統計報表。

四、資方通過的提案從未公告讓所有員工知道，只有把會議紀錄低調送到勞工局，絕大多數員工都不知道通過什麼提案。

五、勞資會議資方代表參與的層級不夠高。勞方代表沒有提案、彼此也不會在會議外實質討論。

我敢說，多數科技業勞資會議有這個現象，不信的話請政府針對這五點去調查，結果一目了然。

我建議蔡總統與賴院長，如果立即要用勞資會議創造勞資雙方的彈性，無法等到工會有高普及率，短期配套可以這麼修改：

一、勞動部建立線上投票網頁，勞資會議的重大議案(例如牽涉到勞動條件的變更)，需要「所有員工線上投票複決」，50%同意才算通過，而且勞資雙方只能看到匿名的開票結果。如此一來勞資會議才能真正表達勞工意見。固然由勞方代表提案較有效率，但最終涉及勞動條件變更仍有所有員工把關，才能令人安心。

二、建全勞資會議的透明度，要求公司舉辦勞資會議須採記名表決與對內公開會議紀錄，讓所有員工明確知道他們選的勞方代表的發言、提案與投票。

三、勞方代表任期長達四年，避免員工所託非人，政府應建立勞方代表退場機制(同樣透過勞動部建立的線上投票網頁)，由全部員工投票，讓所有勞方代表全面改選(不信任案)，或是罷免單一勞方代表，勞資雙方一樣只能看到匿名的投票結果。

員工背叛公司，最重可依營業秘密法，十年刑責外加一千萬罰金；但反觀公司背叛員工，依勞基法卻是以調解為主，輕罰為輔，沒有刑責。身為科技業勞工，我又看到責任制從法定特例被資方玩弄成科技業通則，我已無法相信輪班間隔八小時不會再變通則，自認「很左派」的蔡總統提出改革，還請加油吧！

（作者為科技業工程師，台北市民）