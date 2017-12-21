自由廣場》〈金恒煒專欄〉余光中的「白玉苦瓜」，砸了算了！

余光中死了，但爭論反而浮出檯面，尤其與陳映真之間的血戰，成為焦點。一九七七年余光中丟出〈狼來了〉的「血滴子」，隔了近三十年的二○○八年，余光中藉「答客問」發表〈向歷史自首？〉的文章，目的在為自己辯誣；他否認陳映真二○○六年揭露他向「權傾一時，人人聞聲色變」的王昇告密。（陳文見《聯合文學九月號》）換言之，陳映真指控余光中不但親手炮製「血滴子」，還密告王昇以取其頭。

討論此一公案之前，先提個有趣的題外話。陳映真是大左派，余光中是大右派，兩人晚年竟不約而同的向中共交心，做一路人，同享獨裁政權搭起舞台上的饗宴：左派右派走了一圈可以握手！

余光中的〈狼來了〉已成歷史文件，即使不收入著作之中，也難逃公論。重點是，陳映真一口咬定余光中「把陳映真文章中引述馬克思思想之處一一校出，加上批註，寄給當時國防部總作戰部主任王昇」，且表示此一祕辛是鄭學稼親口告知的。（見陳文）這段往事遂被中國學者趙稀文揭發，迫使余光中寫了〈向歷史自首？〉的辯誣文。

余光中否認馬克思與陳映真的比校考證出於他之手，也否認有向王昇告密。不過余光中確實寄了馬克思與陳映真的比校考證文給陳芳明、彭歌等人，胡秋原也收到過：「有一位作家，也許是余光中，由香港寄來馬克思的文章與陳映真的文章要我對照一下。」至於余光中是不是抓耙仔？徐復觀揭發過余光中為學術問題向警總打他報告，事見其著《學術與政治之間》。

余光中誠不誠實？且看余光中向「歷史」「自首」答辯文。

余光中一開篇就表示他當年「情緒失控……不像一個自由主義作家應有的修養」；這是往自己臉上貼金。余光中從來不是自由主義者，一九七四年雷震就下了定論：「余光中現在已接近官方，不像個詩人。」連詩人都不配，遑論自由主義者！蔣經國死了，余光中寫拍馬屁到肉麻的頌歌，近的如是為馬英九遮羞，曲譯bumbler為「大巧若拙」的「拙」，不惜出賣專業，硬把糞土之詞點成黃金，向馬臉上貼，還寫諛詩對周美青獻媚。哪個自由主義者做得出來？

余光中為了證明自己非「官方詩人」，他說：「我從未參加過政黨，包括國民黨，有時出席某些官方會議，也不過『行禮如儀』。」謊言謊言謊言。只舉一例。一九七八年八月末，黨政軍合開「第二次文藝大會」，剿殺鄉土文學，余光中與王昇、李煥等同席，共同出刀，這算哪門子「行禮如儀」！余又否認他的地位是「國民黨捧起來的」。真的嗎？余光中一九六六年就榮獲「十大傑出青年」，這是兩蔣的囊中獎，青年余光中就此步步高升、更上層樓，敢說非國民黨所捧？在戒嚴時代，余光中從未站在自由主義立場批判過白色恐怖的兩蔣統治一聲，敢說非黨國中人？

「向歷史自首」，多麼莊嚴，儼然「向神父告解」般：余光中連歷史也可撒謊、告解也可撒謊，這樣的「白玉苦瓜」，砸了算了。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）