自由廣場》〈青年時評〉戰禍威脅當前 不沉航母串島鏈

◎ 宋磊

根據美國外交家期刊表示，台海在全世界最容易爆發戰爭的名單中名列第二，不但使台灣再度躍上國際新聞版面，中國軍機連續的繞台行動也引發日、韓與台灣三方的注意，更甚者川普總統更在日前發表美國最新一期的「國家安全戰略報告」，不但說明美國仍持續願意在「台灣關係法」下進行對台軍售，相較於以往提到美中三公報，川普總統不但沒有提及，也直接指出中國為「直接威脅」，較勁意味濃厚。

自川普上任後台灣多次被點名，先是川蔡通話，再來是美議員直接提及軍艦靠台一事，中間也包括美國支持深化台美軍事交流，到近日的宣佈願意持續售台更多武器，若將這些事件串聯，可以發現台灣在美國心中仍有戰略價值，也是第一島鏈上重要的一環，為此本文認為台灣非但無須放棄自身的戰略地位，在亞太地區的事物中，在外交上應持續維持「動態能力」，方能維持台灣的國家利益。

兩岸關係中，台灣向來不主動挑釁中國，但從近期的軍機／艦繞台事件中，可以發現中國政府過去一再聲稱兩岸問題必須要以和平手段解決，實務上中國不但沒有要以「和平手段」解決兩岸問題，軍事上更不斷透過遠海訓練來貼近／威脅鄰國，也就是說在區域上中國早已打破既有的戰略平衡，透過軍力威脅已是共產黨當今慣用的手段。

台灣向來具有「不沉的航母」（Unthinkable Aircraft Carrier）美名，其戰略地位自韓戰爆發後即被確立，這點可從美國歷年的中國軍力／國家安全戰略報告書中得知，經過數十年後，美中台三邊關係固然有重大改變，中國在經濟、政治與軍事實力大幅提升後，台灣在亞太地區的價值不但沒有貶值，更保有增長空間，也就是說無論美中兩國如何互動，美國在外交、政治、軍事，甚至經濟仍將台灣視為戰略夥伴之一，不因政黨輪替、中國崛起有所變化。

（作者為國立中正大學戰略所碩士，嘉義市民）