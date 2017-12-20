自由廣場》大巨蛋的試煉

◎ 游藝

前行政院發言人鄭麗文十八日在臉書發文，宣布參選二○一八台北市長，落落長的競選聲明裡，竟將已遭檢調單位以圖利罪起訴的大巨蛋弊案，形容成「台灣民主的寫照」、「宏偉的民主聖殿」，極其荒唐，何等荒謬！

大巨蛋是「貪婪的財團與複雜的政商關係」的代表作，是舊世代貪腐的醜惡地標，遠雄則像是馬、郝從地獄召喚來的惡鬼，陰魂不散地高舉著「有錢才是老大」的招魂幡，不斷吹噓大巨蛋可能帶來的經濟發展，恐嚇解約拆蛋可能衍生的高額賠償金，意圖弱化台北市民獨立思辨的能力，進而遏阻追求公平正義的道德勇氣、推倒台灣社會「明辨是非」的那道牆。靈魂，可以跟金錢利益交換嗎？大巨蛋正在試煉著我們！試煉台北這座城市，以至於政治人物、台北市民追求公平正義的價值信念！

大巨蛋的試煉，已經熔毀馬英九的誠信，揭發他原來也是背地裡圖利財團的高手；大巨蛋的試煉，燒盡郝龍斌那憨厚老實的假面，暴露他「馬規郝隨」向財團靠攏的價值判斷；過去三年，柯文哲也在大巨蛋試煉中熔毀，從剛上任時的「五大弊案」，最後變成選擇跟黑心財團站在一起的政客，現在還多了一位把「貪腐地標當民主聖殿」的鄭麗文，難道我們還要縱容這些政治人物，繼續把台北市民當笨蛋？

曾經，有個正值青春年華的孩子，選擇用自己的生命告訴台灣社會：「只要還有一口氣，都要對得起自己！」「世界不會因為那些作惡多端的人而毀滅，而是冷言旁觀、選擇緘默的人。」終結錯誤的大巨蛋政策，瓦解政商貪腐結構，是每一位台北市民以至於台灣人民，都應該攜手追求的世代正義。

由衷期待二○一八選舉，台北市民能選出支持解約拆蛋、重建松菸森林的市長與市議員，找回我們這個世代應該留給下一代的價值信念與公平正義。

（作者為松菸公園催生聯盟召集人）