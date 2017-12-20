自由廣場》改善空污 不要老想著核電

◎ 蔡雅瀅

工研院前知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸，就空污議題接受貴報訪談時，表示：核二廠二號機當初停機並非故障或安全疑慮，其年限尚有五年半，可考慮恢復運轉；核三廠相對安全，延役可降低燃煤發電減污。

然而一○五年五月十六日核二廠二號機剛完成大修，併聯三十分鐘後，就發生發電機避雷器箱爆炸事故，數日後，內部員工透過立委爆料，才公諸於世。剛完成大修的核電廠，設備竟會爆炸，停機豈非因安全疑慮？而一○五年五月至今，已度過兩個沒有核二廠二號機的夏天，何須再冒險重啟？

核三廠有活動斷層通過，本不該設置核電廠，更稱不上安全。過往多次火災，如：七十四年汽機葉片飛出氫爆起火、九十年緊急柴油發電機受鹽霧影響起火、九十八年變壓器高壓套管孔蝕起火、一○四年輔助變壓器受損起火、一○五年發電機絕緣劣化起火；一○四年反應爐蓋螺樁卡住、控制棒驅動軸彎曲、蒸汽產生器螺栓斷裂、螺栓射出擊傷包商；一○五年十月螺栓再次卡住；一○六年一月冷卻器跳脫停機、三月冷卻水洩漏輻射上升、五月控制棒導管掉落撞擊變形、六月主汽機冷凝器排氣小管破裂、七月馬達電纜絕緣劣化機組急停。狀況連連，應早日除役。況電業法第九十五條，要求核能發電設備應於一一四年以前，全部停止運轉；而核三廠二號機運轉執照將於一一四年五月到期，依法亦無延役空間。

核電會產生高污染核廢，又有核災風險，根本不是清潔能源。「減煤」亦非只能以「核電」取代，如：林口電廠更新後，每度電用煤量減少逾十五％、溫室氣體排放量減幅約二十％。當台電承諾要投入空污改善、提升環保設備效能，加速機組更新；中油也開始思考：將加油站轉型為「綠能站」，用再生能源為電動車充電，減移動污染源、重啟大屯山地熱發電研究。繼續想著重啟核二，延役核三，不僅缺乏風險意識，更錯失其他更永續的發展機會。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）