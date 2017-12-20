自由廣場》文在寅震撼〉亞投行震撼

◎ 黃天麟

此次韓國總統文在寅訪問中國可說是「中國崛起」後，各國領袖對美國高舉反旗的最震撼性一次。

文在寅訪問北京，時機選擇中國紀念一九三七南京大屠殺之日，行前透過外長康京對北京拋出「承諾不追加部署薩德系統、不加入美國飛彈防禦體系及美日安保合作不發展成三邊軍事同盟」的「三不」，對北京輸誠，表示其具計畫性。十三日他抵達北京，即參加韓僑座談表明；「今天是南京大屠殺八十週年，對於中國人經歷的這起悲劇韓國人感同身受」，還說：「韓中兩國曾榮辱與共，共同經歷繁榮、沒落、帝國主義者的侵擾，共抗日本殖民統治」，並指中國國家主席習近平是可以信賴的領導人。儼然文在寅所意旨的是一個將來的「中韓同盟」。

文在寅畢竟是北韓人（註：逃亡南韓的北韓人），其思維、邏輯與標準的中國人幾無兩樣，中國人普遍仇日、反美，文在寅的「仇日、反美、親中」在此次的「三不」及對韓僑座談的一席話中表露無遺，震撼之強度，影響之深遠，可能百倍於馬英九的亞投行震撼。

二○一○年代初羽翼漸豐的北京，提出籌設「亞洲基礎設施投資銀行」（簡稱亞投行）。亞投行是習近平「一帶一路」大霸業佈局的一環，以抗衡美國主導的世界銀行與亞洲開發銀行，美國當然積極勸導盟國不要加入，不料二○一五年三月十三日英國宣布加入為創始國，引發骨牌效應，至三月三十一日申請截止，意向參與之國家達四十七國，更為難堪的是，台灣馬英九政府在最後一刻，也遞進意願書給中國國台辦。台灣是受美國保護方能存在的國家，還會「夜奔敵（中國）營」，演出令人驚愕的「亞投行震撼」，歐巴馬顏面盡失，是他七年執政最丟臉事件，但也引發白宮棄藍擁綠，歐巴馬亦隨之加強「重返亞洲」的政策決心。

追隨馬英九「夜奔敵營」，文在寅演的更為大膽，是「日奔敵營」，公開的表態。南韓與台灣一樣若無美國之保護，隨時都會被北方另一半韓國所併吞，這樣的南韓竟然會因中國崛起就琵琶別抱，對美國人言，尤其對正因北韓飛彈核武而焦頭爛額的川普言，無異是「Et tu Brute?」（還有你嗎？布魯圖）的震撼。不管文習會後有無聯合聲明，相信川普絕對會永遠記住文在寅「日奔敵營」的一幕，認清「南韓絕非美國可靠之盟友」，台灣、日本才是。

不管北韓問題的結局是什麼？是戰抑和？對台灣都是有利的。天佑台灣，美、日、台三國同盟正在成形。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）