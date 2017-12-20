自由廣場》王炳忠與柯文哲

◎ 陸彥邦

檢調辦王炳忠案，柯Ｐ說，要和李明哲案有所區別，一、兩天就應公布內容。

但他曾經對李明哲被逮捕一事說，這是他們國家的司法，我們沒什麼意見，卻忘了李明哲是他的同胞，他在自己國家發表的言論，卻在中國獲罪被捕。他有區別這兩個案子的不同嗎？

台灣很多政治人物常常有兩套標準，新黨說王炳忠案是民進黨的白色恐怖，卻沒說中國逮捕李明哲並判刑，是赤色恐怖。郁慕明說王炳忠是個小朋友，能顛覆什麼國家安全？卻沒說李明哲一個外人，能對十三億人口顛覆什麼？

羅智強則要馬英九和吳敦義學學民進黨是這樣執政的，卻忘了阿扁被判無罪時，馬英九是怎麼運作換法官的？這招民進黨還學不來。馬英九最近還說三中案是民進黨在追殺他，卻忘了當年特偵組檢察官一字排開，宣示要追殺阿扁的恐怖氣氛？

做人不可兩套標準，遑論政治人物。王炳忠案唯有按司法程序進行，才能避免爭議，司法只有是非，沒有謙卑，不能被這些政治人物任意嚇唬，也不是任一政黨可以和稀泥的，該辦就辦，該給清白的就給清白。

（作者為退休新聞人員，台北市民）

新黨柯Ｐ一家親

◎ 簡立德

不久前，新黨主席郁慕明才說，明年六都選舉有條件支持柯文哲。昨天，柯文哲談到王炳忠案，據自由時報報導，他說還是要跟李明哲案有所區別，應該要在一、兩天內公布發生什麼事情，並強調北市警方是配合調查局，呼籲調查局應出面說明。聽起來很像是一種表態。柯文哲和新黨真的越走越近？要策略聯盟？

當然，王炳忠案案情未明，網路上一些評論可能都說得太早，但是對比柯文哲訪問中國時被問起李明哲一案，他說「該講的話，在台灣都講過了，剩下的要交給對方思考」，那種對「對方」的體貼與婉轉，就是一整個怪！何況據後來中國宣判釋出的資料來看，所謂李明哲的「犯行」都是在台灣，一如宋承恩先生投書「管轄權已是國安問題」，柯文哲有為李明哲、為台灣司法主權與國格發聲嗎？柯醫師的法律常識有沒有問題？柯市長的政治立場有沒有問題？

（作者任職金融服務業，新北市民）

柯市長的「不管選不選（總統）」

◎ 岳日明

明年台北市長可能的綠藍候選人，最新公布的一份對比式民調，柯文哲不論是在好感度、適合度，都大幅領先。由於民進黨高層目前推不出足以撼動柯的人選，打算以「台北市長不能讓國民黨拿走」為底線，繼續禮讓柯的態勢相當明顯。

週二內湖ＢＯＴ案動工，媒體問柯市長「完工剛好是二○二○，可以作為角逐總統大位的政績？」柯不經意的回曰「不管選不選（總統），工程還是要做的！」如果柯文哲連任成功，甚至在民、國兩黨的夾殺下還能連任，豈不嗆到抓不住，那二○二○的總統大選他會缺席嗎？

時常跑對岸的中國新黨主席，多次公開挺他連任，難道沒有對岸的授意？新黨王姓幹部涉及國安，被檢調搜索問口供，第一時間柯文哲即公開表示關切。哇！這不是兩岸一家親行動的具體表現嗎？

未來柯角逐總統大位是可以預見的，除了他本人野心勃勃之外，老共勢必推波助瀾，形塑柯是兩岸和平發展的關鍵人物，屆時，民、國、柯三角鼎立，國民黨可坐收漁利，或是國共聯合「棄國保柯」，對民進黨而言，都不利，民進黨真的要繼續禮讓？

蔡主席應該排除萬難，除了現任的正副總統之外，任何最有實力會贏的大咖如賴揆、花媽，應該接受徵召，一舉讓「老宋第二」消失於台北市長選舉開票之夜。

（作者為國際行銷講師，台北市民）