自由廣場》與連勝文談張忠謀、Jim Swan

◎ 陳冠霖

連勝文先生於本月十二日出席「兩岸青年峰會」，接受港媒中評社訪問時，針對當前台灣人才外流問題表示：「台灣人不論在哪成功，都是台灣的成功。人往高處爬，哪個地方條件好、機會大，自然人才會往哪走，不管是紐約或上海，重點是我們自己有無這機會。」這個說法顯現其對於人才流失問題的無知。

首先就人才的發展地點來說，就有巨大的差異。例如台積電董事長張忠謀先生，當年在美國德州儀器一路做到了全球資深副總裁暨半導體事業群總經理，就連先生的觀點來說，張忠謀當年已經是一個成功的人，但那是他個人的成功，並未影響到台灣本身。反而是他回到台灣之後，在台積電成就了重大的貢獻，也才有今天台灣晶圓產業的榮景。

另外一個例子，是已故的Kavalan威士忌釀酒師Dr. Jim Swan。當年他受金車公司禮聘，從蘇格蘭來台，協助金車開發台灣自有的威士忌，克服了氣候炎熱的先天環境，造就出足以跟他老家蘇格蘭所產的威士忌相媲美的台灣威士忌。就台灣的立場而言，Jim Swan在台灣的成功，帶來的是台灣威士忌走向世界舞台，他的成功帶給台灣重大的利益，但卻使得他的故鄉蘇格蘭，從此在全球烈酒市場上多了個難纏的對手。

以上兩個例子都充分反駁了連先生所謂的「台灣人不論在哪成功，都是台灣的成功」，在不同的土地發展，未必都能夠讓母國享受到發展的果實，甚至於可能反而因為國人在外的成功而使得母國的利益受到損害。台灣人在國內與國外的成功，會造就出完全不同的結果。

台灣缺乏天然資源，所有一切的成果都需要倚賴腦力的付出來創造價值，對於優秀人才的挽留尚且力有未逮，何來「台灣人不論在哪成功，都是台灣的成功」的說法？這樣的說法不是對於人才的珍稀性及獨特性的無知，就是對於台灣人才流失造成的惡果視而不見。以連先生的學經歷，居然說出這樣缺乏常識的話，實在令人感到遺憾，也希望政府對於人才流失的問題，能夠以更為宏觀跟嚴肅的態度面對當前的情勢，讓優秀的人才能夠留在台灣為台灣貢獻。

（作者為青平台基金會研究助理，台北市民）