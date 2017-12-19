《鏗鏘集》文化！文化！文化！

台灣的民主化、台灣化，在政治形式裡似乎實現了。反映在公職選舉，非中國國民黨人已可取代執政，甚至中國國民黨若不去「中國」，在台灣已無翻身機會。但文化上，台灣仍籠罩在戒嚴長期化的黨國餘緒：文化上趨附中國，敵視民主，並執迷於落後、守舊、封建性。

這是在政治似已取得勝利的非中國國民黨，以民進黨為代表的政黨，仍須面對的民主化、台灣化未盡鞏固的因素。民進黨執政了，附和在黨國體勢權勢圈的文化界依然如故。民進黨政治人物許多是吸收其養分長大的，心中也大多仍是這樣的文化形影。台灣社會也一樣。

徒有政治轉型，沒有文化轉型；只有力的拚命，而無心的覺醒。民進黨若非中國國民黨的反台灣性、非台灣性，而具有並不公平的競選優勢，並不能保證台灣的國家不會被中國國民黨復辟。二○○九年，馬英九的「奉公守法、清廉自恃」偽善，顛覆了陳水扁政權，就是危險的警訊。

民主化、台灣化的發展，檢視李登輝時代的教育改革，加強了台灣性，讓一九九○年代以後出生的台灣人，不分彼此，建立新認同的初步視野。但並非結構性改變，而是因領導國家是台灣政黨或中國政黨而異。在馬英九時代的反動顛覆，必須經蔡英文時代的撥亂。台灣並未形成邁向國家正常化、進步性的國民養成文化視野。中學國語文教科書的文白之爭只是形式之爭的一端，內容呢？精神呢？面對世界的進步，台灣仍存在的國語文教育並沒有啟發性。

余光中以九十之齡過世，被以文壇祭酒稱呼的他，毀譽並顯。蓋棺定位，應會去除權力加冕的桂冠下的污垢，逐漸安置他適當的牌位。但台灣的國語文教育、社會文化氛圍，長期被類似的文化視野洗禮，形成幾代台灣人意義和精神的迷惘，並不只是余光中現象，應該被清理的現象很多。

二次戰後，世界的國家不只戰勝國，戰敗國也一樣，都從戰後意義的廢墟向前走。只有台灣在既非戰勝國，也非戰敗國，而在亡於中國的中華民國類殖民統治下，看重經濟、輕忽文化。戰後的台灣沒有戰後的主體意識、歷史意識，只成了中華民國流亡的復興基地。民主化、台灣化以後的台灣，並未形塑真正的新國家視野，只是「中華民國」的借屍還魂。這都不只是政治問題，而是文化課題。

（作者李敏勇，詩人）